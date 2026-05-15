Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Дитяче містечко по вул. Океанівській, 32-34. Фото: МикВісті

У Корабельному районі по вул. Океанівській, 32-34 є дитяче містечко, яке потребує ремонту. Місцеві жителі називають його покинутим, адже його давно не приводили до ладу та не прибирали там сміття.

Звернення опублікувала у групі Contact Center при Миколаївській міській раді Олена Фадеєва.

Жителька просила довести до ладу територію. У коментарі «МикВісті» вона уточнила, що так зване дитяче містечко залишається занедбаним вже давно.

— Моторошне видовище. П'яні часто валяються. У всіх смітниках дно відвалилося, — зазначила Олена Фадеєва.

«МикВісті» побували у дитячому містечку. Там є як конструкції минулих десятиліть, так і більш сучасні, але теж у поганому стані. Крім того, на майданчику є конструкції з мозаїкою, яка теж потребує оновлення.

Але ще одна проблема — непокошена трава та сміття. В урнах зламане дно, тому особливо біля лавок багато пляшок, банок з-під консервів, пачок сигарет, а також пусті пляшки з-під лікарських настоянок.

У відповіді на запит «МикВісті» «ДЄЗ Пілот», на балансі якого перебуває майданчик вказав, що майданчик по вул. Океанівський, 32 є у переліку робіт на поточний ремонт у 2026 році.

«За інформацією КП «ДЄЗ «Пілот», у 2026 році в міському бюджеті заплановано 71 мільйон гривень для виробничих потреб КП «ДЄЗ «Пілот», з них 25,5 мільйони — для виконання поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків міста. На цей рік у планах поточних ремонтів 150 дитячих майданчиків», — повідомили у «ДЄЗ «Пілот».

Але на підприємстві повідомили, що перелік робіт може змінюватися через звернення громадян, керівників районних адміністрацій.

Директор підприємства Ігор Головатий у коментарі «МикВісті» уточнив, що роботи у цьому дитячому містечку вже розпочалися.

У КП «Миколаївські парки» відповіли на питання щодо покосу трави та прибирання сміття, що роботи з підтримання належного санітарного стану за прибудинковими територіями, у тому числі дитячими майданчиками, мають виконуватися або ЖЕКами, ОСББ, або адміністраціями районів.

Нагадаємо, жителі Миколаєва скаржаться на зарослі травою прибудинкові території та дитячі майданчики у різних районах міста. Містяни просять комунальні служби покосити бур’яни, прибрати сміття та навести лад у дворах.

Також повідомлялося, що довкола дитячого майданчику на Колодязній, 20, багато дев'ятиповерхівок. Тому туди приходять гуляти з дітьми з навколишніх дворів. Але стан майданчику, як розповіли місцеві, вже давно був поганий: фарба вицвіла, лавки були поламані, на лабіринті було повно написів, а дошки мали обламані гострі краї.

На сьогодні цей майданчик відновили.