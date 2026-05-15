У Миколаєві розслідують ймовірну розтрату майже ₴200 млн на пасажирських перевезеннях електротрансу

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: МикВісті

Поліція розслідує службову недбалість посадовців комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Йдеться про можливу розтрату майже 200 мільйонів гривень на послугах з перевезення пасажирів трамваями та тролейбусами протягом 2022–2025 років.

Про це свідчать дані в ухвалі Новоодеського районного суду Миколаївської області, пишуть «МикВісті».

Згідно з умовами договору від 2020 року між міською радою та комунальним підприємством, місто компенсує КП різницю між фактичною вартістю транспортних послуг та власними доходами перевізника. Це зокрема кошти від продажу квитків і прибуток від іншої господарської діяльності. При цьому обсяг компенсації визначають на основі показників аналогічного періоду минулого року. Вартість транспортних послуг розраховується за спеціальним тарифом: шляхом множення обсягу виконаної транспортної роботи на вартість одного кілометра перевезень трамваєм або тролейбусом.

Водночас упродовж 2022–2025 років сторони укладали додаткові угоди, які передбачали зменшення обсягів транспортних послуг. Однак, як зазначається в ухвалі, це не призвело до зменшення фінансування підприємства.

Крім того, слідчі стверджують, що згідно актів виконання робіт, сума яка надавалась електротрансу з бюджету визначалась вже без врахування власних доходів підприємства від продажу квитків та іншої діяльності.

Таким чином, за версією слідства, з бюджету Миколаєва електротрансу перерахували 196 мільйонів 836 тисяч гривень. У 2022 році ця сума склала 35,8 мільйона гривень, у 2023 році — 49,3 мільйона гривень, у 2024 році — 48,8 мільйона гривень, у 2025 році — 62,9 мільйона гривень.

Суд дав слідчим можливість вилучити оригінали договорів, угод, актів виконаних робіт та бюджетних запитів. Крім того, слідчі запросили доступ до документів, підписаними заступниками керівника комунального підприємства для проведення судових експертиз.

