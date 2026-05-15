Опитування показало, чого бракує миколаївцям для культурного відпочинку

Святкування Дня міста Миколаєва 2025р.

У Миколаєві результати опитування мешканців показали, що містяни найчастіше скаржаться на нестачу місць для дозвілля та брак інформації про культурні події.

Про це під час прямого ефіру повідомив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

За його словами, опитування проводили для того, щоб з’ясувати, як жителі оцінюють культурне життя міста та які зміни вважають необхідними. Водночас він наголосив, що дослідження не є математично репрезентативним для всього населення Миколаєва, але відображає позицію активної аудиторії.

Загалом організатори зібрали 704 анкети, з яких у 294 респонденти надали розгорнуті відповіді.

Як зазначив Юрій Любаров, більшість учасників опитування — люди віком від 30 до 60 років. Крім того, 82% опитаних становили жінки.

— Це дуже важливо знати. Також дуже важливо, що 82% людей, які заповнили — це жінки. Це переважна аудиторія, яка планує сімейне дозвілля, яка шукає події для дітей, оцінює перш за все доступність та безпеку, — пояснив він.

Серед головних проблем 65% опитаних назвали нестачу локацій і культурних подій.

За словами посадовця, 459 людей зазначили, що в місті бракує місць, куди можна піти. Водночас він визнав, що Миколаєву є куди розвиватися в цьому напрямку.

— Мижливо місту є куди розвиватися. Будем збільшувати кількість подій. Але у нас є багато заходів з якими ви ще можливо не знайомі, — сказав Юрій Любаров.

Ще майже 50% респондентів повідомила, що їм бракує інформації про культурне життя міста. За словами начальника управління, після початку повномасштабного вторгнення культурні заходи свідомо майже не рекламували з міркувань безпеки — аби уникати масового скупчення людей і не створювати додаткових ризиків.

Тепер ситуацію планують змінити: щочетверга управління культури анонсуватиме події, заплановані на вихідні.

Окрему увагу під час опитування приділили психоемоційному стану містян. Найбільша частка респондентів — близько 22% — оцінила свій стан на 5 балів із 10.

— Це стан не катастрофічний, але і не добрий. Це середина з ознаками втоми. Ще 20% на 7 оцінили свій психо-емоційний стан. Це люди які зберігають відносно стійкий стан і здатність до активного життя. Ще 15% оцінили на 6, — пояснив Юрій Любаров.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у місті необхідно активніше розвивати культурне життя, проводити більше заходів для молоді та підтримувати виступи місцевих творчих колективів.

Також начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров розповів, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році.

Зазначимо, що у прифронтовому Миколаєві управління культури міської ради з початку повномасштабного вторгнення відмовилося від проведення масштабних масових заходів. Начальник управління Юрій Любаров неодноразово пояснював, що організація загальноміських подій та встановлення великих декорацій наразі неможливі через безпекову ситуацію та обмеженість бюджету.

Зокрема рік тому, коли містян долучитися до відзначення Дня міста, яке проходило у форматі невеликих локальних заходів, він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

Також під час святкування Нового 2026 року Миколаїв вкотре залишився без головної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Редакція «МикВісті» звернулась до Юрія Любарова, однак він сказав, що вважає недоречним проводити великі масові заході в центрі міста.