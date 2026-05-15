Вдома 205 захисників: Україна розпочала масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000»
-
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
10:57, 15 травня, 2026
-
15 травня Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну за формулою «1000 на 1000». Додому приїхали воїни Збройних Сил, Нацгвардії та прикордонної служби.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
Серед звільнених — рядові, сержанти та офіцери, більшість із яких перебували в неволі з 2022 року. Це захисники Маріуполя, «Азовсталі», ЧАЕС, а також воїни, які виконували завдання на Донецькому, Луганському, Херсонському та інших напрямках.
Наразі команда з питань обміну продовжує роботу над наступними етапами, щоб звільнити всіх українців, які залишаються в російських тюрмах.
Усім військовослужбовцям нададуть медичну допомогу та допоможуть із проходженням реабілітації.
Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець заявив, обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» наразі затримується через деструктивну позицію Російської Федерації.
Також зазначимо, що мера Херсона Ігоря Колихаєва, який перебуває в російському полоні з 2022 року, офіційно включили до списків на обмін у форматі «1000 на 1000».
Останні новини про: Військовополонені
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.