Міськрада несе повну відповідальність за долю сотні дубів, які хочуть знести для АЗС, — нардеп Копитін

В зеленій зоні, яку планують забудувати, ростуть переважно дуби. Фото: «МикВісті»

Народний депутат України Ігор Копитін заявив, що міська рада «несе повну відповідальність» за долю дубів, які збираються знести для будівництва АЗС на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кобера в Миколаєві.

Про це народний депутат написав у своєму Telegram-каналі, прикріпивши до публікації відповідь Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

— Отримав відповіді на свої звернення щодо ситуації навколо забудови зеленої зони на вулиці Кобера у Миколаєві. Позиції надали Міністерство економіки, обласна військова адміністрація та профільні екологічні служби. Станом на зараз дерева залишаються захищеними чинними висновками та процедурами. Подальше рішення щодо їхньої долі ухвалюватиме міська рада на сесії. Саме орган місцевого самоврядування несе повну відповідальність за вирішення цієї ситуації, — написав Ігор Копитін.

Він також пообіцяв, що надалі відстежуватиме це питання, а у разу виявлення порушень закону — втручатиметься.

— Перебуваю на зв’язку з мешканцями, тому залишаюся в курсі подій. У разі виявлення порушень закону чи спроб ігнорувати думку громади — втручатимусь і надалі. Моя позиція незмінна: у питаннях, які напряму стосуються якості життя людей, громаду потрібно не просто вислухати, а реально враховувати при ухваленні рішень, — додав Ігор Копитін.

Будівництво АЗС в Інгульському районі

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

1 квітня 2026 року стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

Після цього містяни провели збори біля зеленої зони. А державна екологічна інспекція того дня провела обстеження цієї зеленої зони.

Висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), яким компанія «Світ Здоров’я» отримала погодження будівництва АЗС, підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів — у 2016-2017 роках він працював на посаді заступника голови Миколаївської ОДА.

До цього у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі». Там запропонували підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

У Миколаєві кілька разів відбулися громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Одне з них провело Мінекономіки, а попередні відбулися онлайн 2 липня 2025 року. Під час них містяни завірили, що готові відстоювати зелену зону.