Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Миколаївці зібралися на території, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

У Миколаєві містяни провели збори біля зеленої зони на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де планують збудувати автозаправний комплекс.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, 1 квітня стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

Місцева мешканка Наталія Корольова каже, що жителі провулка Кобера та прилеглих багатоповерхівок проти будівництва. За її словами, люди збираються тут уже не вперше, щоб висловити свою позицію.

— Тут зелена рекреаційна зона. Ми категорично проти вирубки живих дерев. Це злочин проти людей. Ми не хочемо дихати бензином і наражати на небезпеку своїх дітей і себе. Ми хочемо жити спокійно. Якщо, не дай Боже, щось станеться, постраждають усі. Ми вже неодноразово збиралися тут, просто зараз робочий час, тому людей менше. Раніше приходило по 300–400 людей. Скільки ще нам виходити? Не потрібна нам тут ні заправка, ні будь-яка забудова. Нехай тут залишаються дерева і зелена зона, — зазначила Наталія Корольова.

Миколаївці також наголошують, що поруч із цією територією розташоване промислове підприємство та жвава магістраль, тому зелені насадження тут зменшують рівень забруднення повітря та покращують екологічну ситуацію.

— Тут і так шкідливе виробництво: гальваніка, термічні процеси, поруч завод. Плюс поряд жвава траса. І тепер ще хочуть усе вирубати. Нам життєво необхідні ці дуби, ця трава, вся ця зелень, — кажуть містяни.

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських зазначила, що вже направлено відповідні звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності будівництва.

— Ми надіслали звернення до прокурора області щодо містобудівної документації. Оскільки позитивний висновок надав центральний орган — Міністерство економіки, ми також звернулися до Офісу Генерального прокурора та спеціалізованої прокуратури. Цим мають займатися фахівці. Наскільки мені відомо, робота вже ведеться, — розповіла Алла Ряжських.

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

Вона додала, що подібні акції є важливими для захисту інтересів громади та збереження довкілля.

— Кожен такий захід — це крок до того, щоб не допустити знищення природи і зневаги до людей. За генеральним планом це рекреаційна територія, і вона має такою залишитися. Тут варто облаштувати сквер або парк, висадити дерева, а не зводити заправку, — сказала Алла Ряжських.

Також того дня державна екологічна інспекція провела обстеження цієї зеленої зони, де компанія ТОВ «Світ здоров’я» планує звести автозаправний комплекс.

Під час обстеження ділянки площею 0,76 гектара зафіксовано значну кількість дерев і самосіву. Загалом на території зростає 217 одиниць зелених насаджень. Із них 185 дерев, серед яких дуби, в’язи, берести, тополі та акації, перебувають у доброму та задовільному стані.

Фоторепортаж

Будівництво АЗС у Миколаєві

«МикВісті» дізнались, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів, який у 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

На тлі цього жителі Інгульського району Миколаєва звернулися до народного депутата Ігоря Копитіна з проханням втрутитися у ситуацію навколо планованого будівництва автозаправного комплексу. Місцеві мешканці вимагають зберегти зелену зону та не допустити вирубки 192 дерев, серед яких — багаторічні дуби. Після цього нардеп звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та попросив втрутитись у ситуацію.

Раніше повідомлялось, що у департаментів житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві в парку біля «Зорі». Там пропонують підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

Як відомо, 23 лютого відбулися повторні громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». На представників забудовника посипалася хвиля критики від містян, які завірили, що готові відстоювати зелену зону. Зокрема екоактивістка, голова організації «Еко-оберіг Миколаїв» Лариса Леонова заявила про порушення під час громадського обговорення будівництва автозаправної станції, яку планують звести на місці зеленої зони.

Повторні громадські обговорення щодо будівництва заправки проводило Мінекономіки. Попередні громадські слухання відбулися онлайн 2 липня 2025 року. Тоді учасники критикували звіт з ОВД і звинуватили забудовника в плагіаті.

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

