Клуб

Підстав для спилу немає: екологи перевірили дуби з мітками біля «Зорі» у Миколаєві

На дубах уздовж вулиці Кобера у Миколаєві знову з’явилися зелені мітки на спил. Фото: читачі «МикВісті»На дубах уздовж вулиці Кобера у Миколаєві знову з’явилися зелені мітки на спил. Фото: читачі «МикВісті»

Екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря», після того, як на них помітили свіжі мітки. За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Нагадаємо, читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції.

Екологи перевірили помічені дуби біля «Зорі» у Миколаєві. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи перевірили дуби біля «Зорі» у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція
Екологи перевірили помічені дуби біля «Зорі» у Миколаєві. Фото: ДержекоінспекціяЕкологи помічені дуби біля «Зорі» у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

Під час обстеження екологи перевірили всі дерева з мітками й не знайшли жодного для спилу.

У інспекції наголосили, що будь-які роботи на цій території можливі лише за наявності позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля, якого наразі немає.

«Всі дерева на ділянці з виявленими позначками були обстежені. Дерева знаходяться в задовільному стані, знесених дерев не виявлено. Слід зазначити, що позначки та мітки на деревах носять хаотичний характер без видимих підстав на видалення», — йдеться у повідомленні.

Екологи просять місцевих мешканців повідомляти інспекцію, якщо на ділянці почнуться будь-які роботи.

Слід зазначити, що до 10 листопада тривали громадські обговорення оцінки впливу на довкілля, які проводило Міністерство економіки. Місцеві жителі закликали Мінекономіки заборонити будівництво заправки в зеленій зоні Інгульського району, адже вона розташована поблизу житлових будинків і є важливою частиною рекреаційної території.

Днями миколаївський підприємець, лідер об'єднання «МрійДій» Максим Бревда публічно висловився на підтримку будівництва автозаправної станції у зеленій зоні по вулиці Кобера біля заводу «Зоря»-«Машпроект», де для реалізації проєкту планують знести 192 дерева — зокрема це дуби віком 40-60 років.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?»

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС
Земельна комісія міськради не погодила нову структуру мерії Миколаєва
У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі
