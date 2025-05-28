Головний антикорупціонер мерії Миколаєва заявив про «земельних рішал» у міськраді та закликав прокуратуру оскаржити забудову зеленої зони під АЗС

Начальник антикорупційного департаменту Миколаєва Андрій Єрмолаєв заявив, що рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки в зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де планують побудувати заправку, є незаконним та має бути скасоване.

Про це посадовець, який також є депутатом міськради від партії «Пропозиція», написав у своєму Facebook, прикріпивши до публікації зауваження юридичного департаменту до цього рішення, пишуть «МикВісті».

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва Андрій Єрмолаєв назвав незаконним рішення про землю під АЗС на Кобера, скриншот з Фейсбук

«Перед вами не секретний документ, а лист юридичного департаменту щодо проєкту рішення щодо цього парку. Ці матеріали скеровувалися всім депутатам перед сесією, не знаю скільки депутатів їх прочитали. З нього видно, що це рішення незаконне, але хіба це може зупинити «земельних рішал». По суті, цей документ готовий позов до суду. І я сподіваюся, що окружна прокуратура подасть позов до суду на користь держави, щоб скасувати це незаконне рішення… Не гребу всіх депутатів під один гребінець, але поставлю логічне питання тим, кого поважаю, навіщо ви голосуєте за такі питання. Я сподіваюся, наступне скликання депутатського корпусу спільно з прокуратурою скасує незаконні земельні рішення на кшталт цього, ухвалені нинішнім скликанням депутатів», — написав Андрій Єрмолаєв.

Також він нагадав, що депутати міської ради приймають присягу діяти на користь виборців. Окремо він висловився про патріотичність депутатів та згадав про депутата Артема Ільюка, який зробив собі татуювання з гербом Миколаєва. Андрій Єрмолаєв також висловився з приводу онлайн-роботи міськради останні три роки та пакетних голосувань за проблемні земельні питання.

Депутат Артем Ільюк під час повномасштабної війни "набив" собі на спині татуювання з гербом Миколаєва, скриншот з Інстаграму політика

«Тепер про депутатів міської ради. Усі, хто стають депутатами, приймають присягу діяти на користь виборців. Але з чоловічої частини депутатського корпусу Миколаївської міської ради захищати своїх виборців у силі безпеки і оборони України пішли лише четверо людей. В одного лідера фракції призовного віку любов до Миколаєва закінчилася набитим татуюванням на спині у вигляді герба Миколаєва. Мені здається, Миколаїв єдиний із обласних центрів, де сесії досі проводять в онлайн режимі. А розгадка цього проста, депутати просто не зберуться, не буде кворуму. Зате так зручно збиратися онлайн із безпечних місць, щоб швидко проголосувати пакетом за проблемні з точки закону земельні рішення», — написав Андрій Єрмолаєв.

Головний антикорупціонер Миколаєва Андрій Єрмолаєв заявив, що рішення міськради про будівництво АЗС у дубах по Кобера незаконне, архівне фото пресслужби Миколаївської міської ради

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Андрій Єрмолаєв заявив, що головний архітектор Миколаєва Євген Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски у пакет з іншими земельними питаннями, які стосувались відмови підприємцям у розміщенні кіосків.

Документ, про який написав Андрій Єрмолаєв, був прикріплений до порядку денного сесії міськради, яка 25 квітня 2024 року, у пакеті з іншими 29 рішеннями проголосувала за передачу ТОВ «Світ здоров’я» в оренду земельної ділянки площею 7643м2 «для будівництва спортивно-оздоровчого центру» на 5 років. Цим же рішенням, депутати дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення землі для розміщення об’єктів дорожнього сервісу. Юристи мерії зазначають, що починаючи з 2021 року мерія через суд намагалась зобов’язати компанію звільнити незаконно зайняту з 2015 року земельну ділянку, а цим рішенням міськрада фактично унеможливила подальший захист інтересів територіальної громади Миколаєва у суді, бо призведе до закриття провадження по справі у зв’язку з відсутністю предмета позову.

Зауваження юридичного департаменту мерії Миколаєва до проєкту рішення про передачу землі ТОВ "Світ здоров‘я" Зауваження юридичного департаменту мерії Миколаєва до проєкту рішення про передачу землі ТОВ "Світ здоров‘я"

Зауваження юридичного департаменту мерії Миколаєва до проєкту рішення про передачу землі ТОВ "Світ здоров‘я" Зауваження юридичного департаменту мерії Миколаєва до проєкту рішення про передачу землі ТОВ "Світ здоров‘я"

Також юристи міськради звертають увагу, що компанія зареєструвала за собою право власності на нерухомість з готовністю 5% на цій ділянці, хоча Земельний кодекс передбачає, що це можливо лише за результатами аукціону, якого не було.

«За змістом частини другої статті 331 Цивільного кодексу України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна)», — йдеться у листі юридичного департаменту.

Юристи мерії дійшли висновку, що запропонована пунктом 1 Проєкту рішення передача в позаконкурентному порядку ТОВ «СВІТ ЗДОРОВʼЯ» в оренду земельної ділянки для будівництва спортивно-оздоровчого центру по проспекту Богоявленському ріг вулиці Кобера, на якій розташований обʼєкт незавершеного будівництва, не відповідає приписам статті 134 Земельного кодексу України.

Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки

Дубовий гай на перетині проспекта Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Миколаївська міська рада ще у 2005 році передала цю ділянку в оренду компанії «Світ здоров’я» для будівництва спортивно-оздоровчого центру.

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

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28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні договору оренди земельної ділянки, яка саме закінчувалась.

Проте, у 2014 році «Світ здоров’я» встиг зареєструвати право власності на нерухомість, а саме на недобудовану будівлю під «спортивно-оздоровчий центр» (5% готовності), яку встигли звести після вирубки дерев.

Для того, щоб скасувати державну реєстрацію недобудови та повернути фактично місту землю, Миколаївська міська рада у травні 2021 році пішла з позовом до суду. «Світ здоров’я» у свою чергу, подали зустрічний позов, яким вимагали поновити договір оренди земельної ділянки.

У період з 2021 по 2024 роки Миколаївська міська рада та ТОВ «Світ здоров’я» судилися за землю. Перші вимагали скасувати державну реєстрацію недобудови та звільнити ділянку, яку ті так і не повернули місту у 2015 році. У свою чергу, компанія посилалась на те, що усі ці роки перераховує міськраду орендну плату, попри відсутність договору оренди землі, а тому вимагала поновити договір оренди. «Світ здоров’я» програли справу про поновлення договору у 2023 році. Увесь цей час за позовом Миколаївської міської ради майно компанії на спірній ділянці було арештоване, також було накладено заборону на будівництво.

Поки йшли суди, у 2023 році Департамент архітектури Миколаєва замовив розробку Детального плану території, яка включала цю зелену зону, де передбачили розміщення там автозаправного комплексу. Його затвердила сесія міськради у лютому 2024 року.

Схема затвердженого детального плану території, де значно зменшено зелену зону, а на місці дубів тепер заплановане будівництво АЗС (позначено цифрою 1), скриншот з Детального плану території Раніше територія, на якій хочуть побудувати заправку належала до зеленої зони, схема існуючих обмежень на момент розробки детального плану території у 2023 році, скриншот МикВісті

Тоді суд мав відновити розгляд позову міськради, проте остання пропустила терміни для усунення недоліків позову, через що уже у березні 2025 року «Світ здоров’я» через суд скасував усі накладені раніше обмеження на будівництво.

Тож, програвши суд щодо відновлення дії договору оренди землі, компанія «Світ здоров’я» у березні 2024 року звернулась до міськради з заявою про передачу їм на 5 років земельної ділянки від недобудовою, «для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель». 23 квітня це питання погодила профільна земельна комісія міськради, а вже 25 квітня міська рада

25 квітня, тобто вже за два дні після засідання комісії, депутати міськради погодили дозвіл компанії «Світ здоров’я» на розробку проєкту землеустрою ділянки. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями.

За два місяці, у червні 2024 року компанія звернулась до міської влади з проханням змінити цільове призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. І це попри те, що міська рада у судах неодноразово наголошувала на тому, що цільове призначення земельної ділянки — виключно будівництво оздоровчого центру. Саме таке цільове призначення землі «землі оздоровчого призначення» підтверджує і Державний реєстр речових прав, із запитом до якого звернулась редакція «МикВісті».

Це питання також розглядалось 25 червня 2024 року на ще черговому засіданні земельної комісії. Цей проєкт рішення обговорювали лише кілька секунд. В одному з Zoom-вікон хтось сказав: «У мене немає питань», і депутати перейшли до наступного пункту.

Сесія вже 27 липня 2024 року змінила цільове призначення ділянки — тепер замість спортивного центру тут офіційно можна розміщувати об’єкти дорожнього сервісу. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями. Уже 31 жовтня 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков видав містобудівні умови та обмеження для будівництва, інформація про що розміщена на сайті міськради.

Для будівництва заправки хочуть знести близько 200 дерев, у тому числі дуби

Екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва на початку травня 2025 року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва склав акт обстеження дубів у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де міська рада погодила будівництво автозаправки. У мерії Миколаєва порахували, що під знесення підпадають 192 дерева та понад 25 одиниць парості дерев.