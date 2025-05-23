ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Дубовий гай на перетині проспекта Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва склав акт обстеження дубів у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де міська рада погодила будівництво автозаправки. У мерії Миколаєва порахували, що під знесення підпадають 192 дерева та понад 25 одиниць парості дерев.

Редакція «МикВісті» отримала копію листа та акту, який склав Департамент ЖКГ Миколаєва.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції

Начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук, який очолював комісію, що обстежувала дерева, у своєму листі до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу зазначив: «Відповідно до Акту передбачено видалення дерев різного породного складу у кількості 192 одиниці, що дозволяється на підставі документів, визначених статтями 35-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті" Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті"

Посадовець просить екологів підписати складений ними акт. Цей документ після проведення громадських слухань фактично дає дозвіл на вирубку дерев.

У акті, який долучено до листа, зазначається, що обстеження зелених насаджень повʼязано з реалізацією проєкту нового будівництва автозаправного комплексу, АГЗП та магазину сервісного обслуговування водіїв та пасажирів.

Підготовкою документа, який дозволить знести дві сотні дерев та збудувати автозаправку в зеленій зоні, займались спеціалісти відділу впровадження екологічної політики управління сталого розвитку міста департаменту ЖКГ Миколаєва.

У резулятивній частині акту вказано, що усі дерева, які підлягають видаленню, позначені зеленою фарбою.

Екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

Дерева оцінили в 4 мільйони гривень, але ця сума зменшиться з врахуванням суми на озеленення території, що передбачена в проєкті.

«Відновна вартість зелених насаджень у сумі 4 180 039 має бути сплачена до прийняття об’єкта в експлуатацію. Проте, розмір відновної вартості видалення зелених насаджень має бути зменшений за суму, передбачену в проектній документації на озеленення території», - йдеться в документів.

Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті" Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті"

Фактично, підряднику не будуть потрібні додаткові дозволи на знесення дерев, якщо він матиме дозвіл на виконання будівельних робіт.

Раніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявляв, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору орендиземельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.