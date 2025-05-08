«Розумію ваше занепокоєння», — Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь

У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС, АТБ і автомагазину. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче, щоб головний архітектор Миколаєва Євген Поляков доповів йому по ситуації з можливою вирубкою сотень дубів для подальшого будівництва АЗС в Інгульському районі Миколаєва.

Після суспільного розголосу, який викликала публікація на «МикВісті» щодо забудови зеленої зони по вулиці Кобера, міський голова відреагував на своєму каналі в Telegram.

За словами Олександра Сєнкевича, станом на зараз жодних робіт чи підготовчих дій зі знесення зелених насаджень на цій ділянці не проводиться.

— Отримав багато звернень щодо ситуації з можливим зносом дерев на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. Розумію ваше занепокоєння. Головне: наразі жодних дозвільних документів на знесення дерев не існує. Подібні рішення ухвалюються винятково за погодженням з екологічною інспекцією. Жодні роботи чи підготовчі дії зі знесення зелених насаджень не ведуться, — написав мер.

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Також мер наказав зв’язатися з інвестором і вжити заходів, аби не допустити жодних дій без погодження з екологічною інспекцією та обговорення з громадськістю.

— Я вже дав доручення Департаменту архітектури та іншим відповідним службам підготувати доповідь по ситуації. Також доручив звʼязатися з інвестором та вжити заходів щодо недопущення будь-яких дій, пов'язаних із можливим знесенням дерев без належного погодження та обговорення. Важливо розуміти, що будівництво нового об'єкта — кропіткий та довгий процес, який потребує узгоджень, вивчення всіх нюансів та, головне, громадських слухань, — додав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що місто зацікавлене в розвитку бізнесу, створенні робочих місць та надходженнях до бюджету, однак розвиток має бути збалансованим і враховувати інтереси громади та вплив на довкілля.

Нагадаємо, що у дубовій діброві навпроти «Зорі»-«Машпроект» знову готуються до будівництва. Цього разу — автозаправка OKKO, АТБ і автомагазин. На зеленій ділянці між багатоповерхівками та підприємством вже провели обстеження: вирубають 182 дерева, більшість із них — дуби віком 40-60 років.

Дозвіл забудовнику дали ще влітку 2024 року — спершу офіційно для «оздоровчого центру», а вже потім змінили цільове призначення на «об’єкти дорожнього сервісу», хоча ще 10 років тому були конфлікти з місцевими мешканцями щодо будівництва. Рішення міськрада приймала в «пакеті» з іншими земельними питаннями.

Уже 31 жовтня 2024 року компанія отримала містобудівні умови та обмеження для будівництва, інформація про що розміщена на сайті міськради.

У середу, 7 травня, під час обстеження дерев представниця екоінспекції Південно-західного регіону Наталія Барчук пояснила, що на даному етапі лише складається акт обстеження зелених насаджень. Він потрібен для подальшого отримання оцінки впливу на довкілля (ОВД), без якої забудовник не має права проводити жодні підготовчі або будівельні роботи.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.