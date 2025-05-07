Для будівництва автозаправки у зеленій зоні біля «Зорі» в Миколаєві знесуть 182 дуба

У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС, АТБ і автомагазину. Фото: МикВісті

В Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва автозаправної станції ОККО, супермаркету АТБ та автомагазину. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект».

Сьогодні, 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції Наталією Барчук обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40–60 років, повідомляє кореспондент «МикВісті», який також побував на місці.

Зазначимо, ще 23 квітня 2024 року на засіданні земельної комісії депутати міськради погодили передачу в оренду на 5 років цієї земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів компанії «Світ здоров’я». Формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. У документах вказувалось, що готовність об’єкта становить 5%. Право власності зареєстроване ще за договором купівлі-продажу від 2014 року.

В зеленій зоні, яку планують забудувати, ростуть переважно дуби. Фото: МикВісті В зеленій зоні, яку планують забудувати, ростуть переважно дуби. Фото: МикВісті

Тоді під час обговорення голова комісії з земельних питань, депутат міськради від партії «Слуга народу» Олена Нестеренко звернулась до голови Інгульського району, депутатки від «Пропозиції» Ганни Ременнікової, яка також є членом земельної комісії, із запитанням щодо цього об‘єкта.

— Анна Володимирівна, як голова Інгульського району, скажіть, вам відома ця ситуація? Там все добре? — запитала Нестеренко. — Так, там все добре, — відповіла Ременнікова. — Там площа земельної ділянки велика, тому я і питаю, — продовжила депутатка. — Там продовження оренди, — сказала Ременнікова. — Ні. Тут ідеться не про продовження. Ця ділянка колись була в оренді, а зараз її передають ТОВ «Світ здоровʼя» для добудови, — уточнила Нестеренко. — Там все добре, — знову коротко відповіла Ременнікова.

25 квітня, тобто вже за два дні після засідання комісії, депутати міськради погодили дозвіл компанії «Світ здоров’я» на розробку проєкту землеустрою ділянки. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями.

Вже в червні 2024 року компанія звернулась до міської влади з проханням змінити цільове призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Це питання також розглядалось 25 червня 2024 року на ще черговому засіданні земельної комісії. Цей проєкт рішення обговорювали лише кілька секунд. В одному з Zoom-вікон хтось сказав: «У мене немає питань», і депутати перейшли до наступного пункту.

Сесія вже 27 липня 2024 року змінила цільове призначення ділянки — тепер замість спортивного центру тут офіційно можна розміщувати об’єкти дорожнього сервісу. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями.

Уже 31 жовтня 2024 року компанія отримала містобудівні умови та обмеження для будівництва, інформація про що розміщена на сайті міськради.

Дуби, що ростуть в зеленій зоні віком від 40-60 років. Фото: МикВісті Дуби, що ростуть в зеленій зоні віком від 40-60 років. Фото: МикВісті

Сьогодні під час обстеження дерев представниця екоінспекції Південно-західного регіону Наталія Барчук пояснила, що на даному етапі лише складається акт обстеження зелених насаджень. Він потрібен для подальшого отримання оцінки впливу на довкілля (ОВД), без якої забудовник не має права проводити жодні підготовчі або будівельні роботи.

— Згідно з планом, під вирубку йдуть 182 дерева. Компенсаційно мають висадити близько 70. Ми лише складаємо акт і описуємо, що саме підлягає знищенню. Остаточне рішення буде після оцінки впливу на довкілля, — каже інспекторка.

На місці були присутні й екоактивісти. Зокрема, Дмитро Рябченко звернув увагу на те, що кількість дерев, що планують знищити, у два рази більша за компенсаційнцу висадку. На це представник підрядника відповів, що готові висадити стільки дерев, скільки скаже міська влада.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

— До війни тут намагались вже побудувати автозаправну станцію, але згідно з нормами біля підприємства повинна бути зелена зона, щоб яка буде поглинати пил, вихлопні гази. Тим паче автозаправка не має бути розміщена біля багатоповерхівки. Сказали, що тут ще планують побудувати супермаркет і для цього спилять більше 200 зелених насаджень. Неподалік є закинута будівля, яку можна використати для будівництва супермаркету. Жильці проти будівництва автозаправки. Ми вже одного разу це питання опротестували, але знову це питання повернулось, – каже Тетяна, мешканка будинку, що розташований поряд з майбутньою забудовою.

У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС, АТБ і автомагазину. Фото: МикВісті У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС, АТБ і автомагазину. Фото: МикВісті

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.