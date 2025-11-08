Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС і автомагазину. Фото: МикВісті

Миколаївці намагаються завадити будівництву заправки у зеленій зоні в Інгульському районі Миколаєва. Вони звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України із колективним листом, у якому висловили протест проти будівництва нового автозаправного комплексу компанії ТОВ «Світ здоров’я».

Відповідний лист є у розпорядженні «МикВісті».

Нагадаємо, що наразі Мінекономіки проводить повторні громадські обговорення щодо будівництва заправки. Громадське обговорення триватиме до 10 листопада.

Мешканці мікрорайону та працівники підприємства «Зоря»-«Машпроєкт» виступають проти вирубки 182 дубів, які є частиною зеленої захисної зони поблизу промислового підприємства.

«02 липня 2025 року у Миколаєві в Zoom-форматі відбулись громадські слухання щодо будівництва АЗС у зеленій зоні по проспекту Богоявленський ріг вулиці Кобера, що призведе до знесення 182 дубів. Містяни, екологи та представники депутатського корпусу Миколаївської обласної ради, які брали участь у конференції, виступили проти цього будівництва, а також закликали прокуратуру звернути увагу на цей обʼєкт, — йдеться у листі.

Також у зверненні громади зазначено, що в повідомленні про початок планованої діяльності, оприлюдненому в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, міститься недостовірна інформація. Зокрема, йдеться про відсутність цінних зелених насаджень і негативного впливу на довкілля. Однак, як наголошують мешканці, попередня оцінка екологічного впливу вже проводилася й не отримала позитивного висновку.

Також у документі громади підкреслюється, що:

територія майбутньої забудови знаходиться у санітарній зоні заводу «Зоря»-«Машпроєкт»;

у межах ділянки проходять міські інженерні мережі — водопровід, каналізація, електричні кабелі, а питання інженерного забезпечення запланованого об’єкту не вирішено;

поблизу вже діють дві автозаправні станції, а будівництво третьої поруч є надмірним;

нова АЗС становитиме підвищену пожежну небезпеку через зберігання пального в резервуарах неподалік спортивного комплексу, який відвідують діти.

Жителі нагадують, що спроби звести АЗС у цьому місці робилися ще у 2014 році, проте через протести громади міська рада тоді відмовила забудовнику у продовженні оренди земельної ділянки.

Також вони нагадали, що у травні цього року зібрали 512 підписів під зверненням до мера міста Олександа Сєнкевича та висловилися проти забудови.

Люди просять не надавати позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності ТОВ «Світ здоров’я» і зберегти зелену зону.

Йдеться про компанію ТОВ «Світ здоров’я», яка хоче побудувати заправку між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект». У звіті з оцінки впливу на довкілля забудовник акцентує, що сучасні АЗК — це не просто про пальне, а про комфорт водія. У планах — крім нового автозаправного комплексу, будівництво магазину й сервісного простору для водіїв та пасажирів. Однак їх зводитимуть у другу чергу. Сама заправка забезпечить роботою 19 людей.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Подробиці скандального будівництва в Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.