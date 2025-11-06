Будівництво АЗС в парку біля «Зорі» в Миколаєві: громадське обговорення тепер проводить Мінекономіки

У Миколаєві на місці будівництва заправки планують знести дерева. Фото: МикВісті

Мінекономіки проводить повторні громадські обговорення щодо будівництва заправки у зеленій зоні в Інгульському районі Миколаєва.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної адміністрації.

Йдеться про компанію ТОВ «Світ здоров’я», яка хоче побудувати заправку та магазин сервісного обслуговування на розі проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Як повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА, повідомлення про початок планованої діяльності було оприлюднено у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 23 жовтня 2025 року. Ознайомитися з документом можна на платформі «ЕкоСистема» у розділі е-ОВД (№ справи 14428, код ЄДРПОУ 32938419) або за посиланням.

Громадське обговорення триватиме до 10 листопада. Усі бажаючі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на email: OVD@mepr.gov.ua , або за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 12/2.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Подробиці скандального будівництва в Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.