Плагіат та відсутність повної інформації: миколаївці розкритикували звіт щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі»

У Миколаєві планують знести 182 дерева для будівництва АЗС, АТБ і автомагазину. Фото: МикВісті

У середу, 2 липня, у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Обговорення відбулося в форматі відеоконференції Zoom, повідомляють «МикВісті»

На початку зустрічі представник замовником будівництва ТОВ «Світ Здоров’я» Богдан Головко представив слайди зі звіту де зазначалось, що на заправці можливе будівництво як бензином і дизелем, так і газом (пропан-бутан). За його словами, бензин і дизель зберігатимуть у двох підземних металевих резервуарах.

Крім того, він вказав, що заплановане будівництво автозаправної станції не несе серйозної загрози для здоров’я людей і навколишнього середовища. Згідно з розрахунками, викиди в повітря від заправки не перевищуватимуть безпечних норм навіть на межі з житловою забудовою. Ймовірність того, що ці викиди можуть нашкодити здоров’ю людей, надзвичайно низька — фахівці оцінюють ризик як умовно прийнятний.

Однак в учасників зустрічі виникло багато питань та зауважень щодо якості проведення оцінки та підготовки звіту.

Кандидатка технічних наук, заступник голови миколаївської філії Національного екологічного центру України Інна Тимченко назвала звіт неповним. Вона зазначила, що у документі не вказано територіальних альтернатив, враховуючи цінність ділянки, яку планують забудувати. Крім того, немає оцінки біорізноманіття території.

«Чи проводилась натурна оцінка біорізноманіття даної території!? Чи можете ви сказати, які види лишайників зустрічаються, комах, птахів. Чи проводились такі дослідження!? Адже вони є обов’язковими при оцінці впливу на довкілля», —зазначила вона.

Інна Тимченко. Скриншот з відео

Крім того, Інна Тимченко вказала, що до санітарно-захисної зони потрапив територія рекреаційного призначення, що не має бути. За її словами, з документу випливає, що впливу на природу та фауну ніякого немає, але ніяких конкретних фактів не вказано.

«Я відкрила Генеральний плану міста з врахуванням тих особливостей, які були внесені у 2024 році. Ця ділянка по санітарно-захисній зоні межує з рекреаційною ділянкою. Зокрема розрахункова точка №3 вашої схеми», — додала Інна Тимченко.

Ситуаційна карта-схема розміщення об’єкту

А в самому тексті документа екологиня знайшла плагіат.

«Ви своїм звітом порушили закон про оцінку впливу на довкілля. Я, як викладач, я знайшла дещо, що мене дуже обурює. При підготовці звітів про вплив на довкілля знаття ґрунту описується. Ваш пан Богдан, взяв просто копію та сплагіатив з іншого звіту Чернігівської області, я знайшла, і вставив інформацію, як буде відбуватися зняття ґрунту. Та що ж це таке, ми живемо в місті, де ви хочете знести 182 дерева, а у вас тут плагіат у звіті», — обурилась Інна Тимченко.

Місцева мешканка та кандидатка технічних наук з екологічної безпеки Діана Крисінська також зауважила, що територія підлягає рекультивації, однак у звіті не вказано куди перенесуть родючий ґрунт. Також не вказано вплив на мікроклімат території.

«Мене, як еколога дуже хвилює, що у звіті не надано актуальної та повної інформації про вплив на флору та фауну. Тобто не визначено, які види тварин, для кого ця частина парку є домівкою — це не описано. Ні комахи, нічого. Це має бути обовязково описано», — зазначила Діана Крисінська.

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Свої зауваження висловила і депутат Миколаївської облради від партії «ЄС» Алла Ряжських. Вона вказала представникам компанії на те, що знесення багаторічних дерев не замінять нові насадження, які можуть навіть не прижитися. Також за її словами вартість відшкодування за знесені дерева значно занижена.

«Проєктом передбачена фактична заміна на траву 182 великих 60-річних дерев. Тому в мене питання, хто та яким чином оцінював компенсацію цих дерев у всього лиш 4 мільйони? .. Крупномір десь 5-6 років коштує від 15 тисяч гривень без доставки», — запитала вона.

Колишня головна архітекторка Марина Калмикова заявила, що згідно з Генеральним планом міста, земельна ділянка, де планують збудувати АЗС, належить до зони зелених насаджень загального користування. А отже, за законом, на таких територіях не можна будувати об’єкти, зокрема за рахунок парків і скверів. Вона додала, що автозаправки можна розміщувати лише у спеціально визначених місцях, які позначені у Генплані.

Також були і інші зауваження від учасників громадських слухань, які мають внести у протокол. На всі питання представники ТОВ «Світ здоров’я»мають надати письмові відповіді протягом 5 днів.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.