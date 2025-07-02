Будівництво АЗС у дубовому гаю навпроти «Зорі» створить 19 робочих місць у Миколаєві, — звіт забудовника

У Миколаєві планують знести дерева для будівництва АЗС і автомагазину. Фото: МикВісті

Нова АЗС, яку хочуть побудувати у зеленій зоні на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського, що біля заводу «Зоря»-«Машпроект», забезпечить роботою 19 людей.

Такі дані містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля.

Вказується, що на заправці працюватимуть 19 осіб, робота буде цілодобова (в три зміни), тривалістю зміни 8 годин. Кількість створених робочих місць — 8.

Також на території планують збудувати магазин та пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Одна з будівель буде двоповерховою. Однак їх зводитимуть у другу чергу. Крім того, не вказано, скільки робочих місць забезпечить таке будівництво.

«Планована діяльність не є елементом більшого інвестиційного проєкту чи великого інфраструктурного проєкту», — йдеться у документах

Ситуаційна карта-схема розміщення об’єкту. Розміщення магазинів вказано під номерами 19, 20

Згідно з документом, магазин та пункт сервісного обслуговування стануть частиною інфраструктури АЗК, що включатиме торговий зал – магазину з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та буфет – для швидкого харчування відвідувачів.

Скриншот з документу: «Звіт з оцінки впливу на довкілля» Скриншот з документу: «Звіт з оцінки впливу на довкілля»

Варто зазначити, що у 2014 році компанія «Світ здоров’я» вже отримувала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект». Там обіцяли побудувати спортивно-оздоровчий комплекс. Тоді жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

У середу, 2 липня, у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.