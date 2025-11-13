  • четвер

Клуб

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

На дубах уздовж вулиці Кобера у Миколаєві знову з’явилися зелені мітки на спил. Фото: «МикВісті»На дубах уздовж вулиці Кобера у Миколаєві знову з’явилися зелені мітки на спил. Фото: читатчі «МикВісті»

У Миколаєві на дубах уздовж вулиці Кобера, поруч із заводом «Зоря», знову з’явилися зелені мітки на спил. Місцеві жителі занепокоєні, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції.

Фото позначених дерев надіслали читачі до редакції «МикВісті».

На них видно, що хтось освіжив зелені позначки, які були нанесені ще пів року тому. Тоді йшлося про можливий спил майже 200 дерев.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Слід зазначити, що до 10 листопада тривали громадські обговорення оцінки впливу на довкілля, які проводило Міністерство економіки. Місцеві жителі закликали Мінекономіки заборонити будівництво заправки в зеленій зоні Інгульського району, адже вона розташована поблизу житлових будинків і є важливою частиною рекреаційної території.

Днями миколаївський підприємець, лідер об'єднання «МрійДій» Максим Бревда публічно висловився на підтримку будівництва автозаправної станції у зеленій зоні по вулиці Кобера біля заводу «Зоря»-«Машпроект», де для реалізації проєкту планують знести 192 дерева — зокрема це дуби віком 40-60 років.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?»

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

