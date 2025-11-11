Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Максим Бревда підтримав знесення дерев для будівництва АЗС, фотоколаж МикВісті

Миколаївський підприємець, лідер об'єднання «МрійДій» Максим Бревда публічно висловився на підтримку будівництва автозаправної станції у зеленій зоні по вулиці Кобера біля заводу «Зоря»-«Машпроект», де для реалізації проєкту планують знести 192 дерева — зокрема це дуби віком 40-60 років.

Таку думку він висловив, коментуючи публікацію «МикВісті» в Telegram.

Максим Бревда вважає, що ця територія — не зелена зона, оскільки розташована вздовж чотирисмугової дороги з інтенсивним рухом і високим рівнем забруднення. На його думку, місце непридатне для відпочинку чи прогулянок, а дерева там не формують справжньої рекреаційної зони, а лише ростуть уздовж проїжджої частини.

— Поїдьте подивитесь на ту локацію та дуби, що за цирк бляха. Яка зелена зона впродовж траси завантаженої транспортом де дітям не бажано навіть гуляти, бо там брудне повітря з вихлопними газами. Замість того, що б отримувати податки та за ці гроші будувати парки та зелені зони в нормальних місцях. Повний цирк. Які дуби… там купа вигорівшої трави та нуль інфраструктури під відпочинок, та екології нуль, – написав Максим Бревда, коментуючи заяву депутатки міськради Тетяни Домбровської щодо забудови зеленої зони.

Дубовий гай на перетині проспекту Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти

Підприємець додав, що не має стосунку до мережі «ОККО» і не інвестує у заправки, але сам «із задоволенням» реалізував би на цій території бізнес-проєкт.

— Яке відношення я маю до мережі ОККО. Я б залюбки там побудував проєкт з якого б платити податки місту та надав робочі місця. Але ж це зараз тут викличе обурення, бо як так, це ж дуби. Поїдьте на те місце та подивіться, відстань від широкої 4-полосної дороги та заміряйте вихлопи. Потім візьміть калькулятор та порахуйте податки та робочі місця. Та може стане зрозуміло, що парку там не вийде, а гроші могли б піти в самому разі на нормальні зелені зони, парки та дитячі майданчики. Але тут це нікому не цікаво, тут же всі супер фахові люди з МВА («Master of Business Administration» (Магістр бізнес-адміністрування), яка позначає кваліфікаційний ступінь у галузі менеджменту, - прим.). Дивлюсь на цей цирк та просто розумію, що нічого не міняється, - написав він.

Він додав, що місту зараз потрібні податки, а не «імітація захисту зеленої зони» в непридатному для прогулянок місці.

Екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

— Я думаю, що зеленої зони не може бути біля брудної дороги та великого промислового підприємства, а ось ще один гарний проєкт вздовж дороги який надасть роботу 20-30 миколаївцям, плюс податки — може бути. Але ж це не популярна думка, бо нікому до справи немає діла, головне підняти хайп. Зелену зону вбивають, цікаво що там вище (далі по проспекту Богоявленському, прим.) також заправка, та ще велика територія продана під СТО, то нікому діла щось немає, – пише Максим Бревда.

Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти

Зазначимо, що раніше територія, на якій хочуть побудувати заправку належала до зеленої зони, що підтверджують матеріали з Детального плану території, яку у 2023 році замовив Департамент архітектури Миколаєва. Тепер же, згідно з Детальним планом, значно зменшено зелену зону на цій ділянці, а на місці дубів тепер заплановане будівництво АЗС.

Схема затвердженого детального плану території, де значно зменшено зелену зону, а на місці дубів тепер заплановане будівництво АЗС (позначено цифрою 1), скриншот з Детального плану території Раніше територія, на якій хочуть побудувати заправку належала до зеленої зони, схема існуючих обмежень на момент розробки детального плану території у 2023 році, скриншот МикВісті

«В Барселоні АЗС стоять поруч з будинками, жодних проблем»

Окремо Максим Бревда привів у приклад також іспанську Барселону, зазначивши, що там АЗС будуть біля житлових будинків.

— Я був в Барселоні у 2019 році, шикарне місце та дуже передове по розробці зон та дорожнього руху. Так там я бачив АЗС прямо поряд зі спальними домами, жодних проблем. Чи в нас мало стоїть у місті ділянок та занедбаних будівель, які можуть місту приносити кошти для розвитку? Теж багато, – написав Максим Бревда.

Відповідаючи на зауваження депутатки Тетяни Домбровської, щодо «політики» у цьому питанні, Максим Бревда висловив сподівання, що після війни до влади в Миколаєві прийде нове «молоде покоління».

— Тетяна, я добре знаю політику та це стосується не тільки вас, а загалом я вже про ці дуби чую з усіх щілин, це зараз найважливіше питання для міста, що тільки ледачий її не прокоментував. Така ж ситуація була по ОККО на 1 КП, але зараз бачимо жодних проблем, прибрану та гарну територію, якісний сервіс для містян та робочі місця. Чи не можна ОККО розробити план, що б не вирубати всю територію від дерев та привести прилеглу зелену зону у гарний вид? Думаю можна. Чи ця ситуація склалась вчора? Ні з 2014 року, чи в нас ідеальні норми ДБН та зони? Я маю надію, що коли закінчиться війна та молоде покоління прийде до влади, настане той час, що б у місті був менеджмент який вміє не тільки витрачати бюджет, але й заробляти його для розвитку міста. Місту потрібно розробити формат приватного партнерства та навчитись залучати інвестиції, в нас на сьогодні купа економічних проблем, – написав Максим Бревда.

Коментарі Максима Бревди та Тетяни Домбровської щодо будівництва АЗС. Скриншоти з телеграм-каналу МикВісті

Також Максим Бревда стверджує, що ділянка не підходить ані для облаштування парку, ані для будівництва оздоровчого комплексу через близькість до дороги та промислової зони. Він вважає ідею створення рекреаційних об’єктів на цій території нереалістичною.

— Оздоровчий комплекс? Якої ж площі має бути оздоровчий комплекс, щоб зберегти там дерева? Ваші висновки на мою вигоду трохи поспішні, але нехай буде так. Якщо ви так само вважаєте, що в місті немає проблем із робочими місцями, напевно ви краще за мене знаєте проблеми економіки міста сьогодні. І ви дійсно вважаєте, що оздоровчий комплекс має бути за 20 метрів від трафіку в 4 смуги з величезним потоком вантажного транспорту, – додав Максим Бревда.

Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти Думка підприємця Максима Бревди щодо будівництва АЗС біля «Зорі». Скриншоти

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасникирозкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?»