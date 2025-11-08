Домбровська проти будівництва АЗС замість дубів: «Хтось з депутатів буде директором бензоколонки?»

У Миколаєві на місці будівництва заправки планують знести дерева. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська (фракція «Слуга народу») виступила проти будівництва автозаправного комплексу у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект», проєкт якого передбачає знесення блихько двох сотень багаторічних дубів.

Свою позицію щодо цього питання Тетяна Домбровська висловила на своїй сторінці у Facebook після того, як Мінекономіки оголосило про проведення повторних громадських слухань щодо забудови зеленої зони.

Депутат зазначила, що питання стосовно будівництва АЗС ухвалювалося на одній із сесій міськради у «пакеті» з іншими земельними питаннями.

Реклама

«Дізналася, що знову розпочалися громадські слухання щодо будівництва автозаправної станції на проспекті Богоявленському розі вулиці Кобера. Як це зазвичай відбувається на сесіях міськради, рішення про виділення землі під чергову АЗС ухвалювали «пакетним голосуванням». Депутатів робили заручниками ситуації: Не підтримаєш чийсь «шкурняк» — не будуть прийняті питання усіх інших громадян та підприємців.Коли десятки питань із різних тем голосуються одним пакетом, депутати просто не встигають розібратися в деталях. Саме в таких «пакетах» і з’являються подібні «шкурнячки», - написала Тетяна Домбровська.

Вона зазначила, що місцеві мешканці уже неодноразово висловлювали свою незгоду з планами міської влади щодо знищення зеленої зони.

«Люди, які живуть поруч, вже не раз виходили на мітинг й висловлювали свою категоричну незгоду. Вони не проти розвитку міста — вони проти знищення зеленої зони, яку створювали їх батьки та рідні власними руками. Ці дуби садили робітники заводу «Зоря-Машпроект». У будинках поруч живуть ті самі заводчани — їхні діти й онуки. Щодня вони ходять повз ці дерева, які їхні мами, тати, бабусі й дідусі висаджували 40–50 років тому. Вони й подумати не могли, що колись нове покоління «бізнесменів» у міськраді захоче зрубати ці дуби заради чергової заправки», - написала депутатка.

Тетяна Домбровська звернулась до своїх колег по депутатському корпусу, які підтримують забудову зеленої зони, та запропонувала побудувати заправку на «посеред будинків» на їхньому окрузі.

«Якщо комусь з депутатів так потрібна заправка — будь ласка, нехай вийде публічно й запропонує будівництво посеред будинків свого округу. Буде директором бензоколонки. Але не чіпайте ті дуби, які пережили покоління миколаївців і стали частиною історії нашого міста», - написала Тетяна Домбровська.

Екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва навесні цього року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС«ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера — у зеленій зоні між багатоповерхівками та територією державного підприємства «Зоря»-«Машпроект». 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Зазначимо, що попередні громадські слухання пройшли онлайн 2 липня. Тоді учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Також головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розкритикував забудовника. Хоча до цього висловлював подив, що на земельній ділянці планують знести майже дві сотні багаторічних дубів. Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Детальніше історію питання читайте у статті «Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки в Миколаєві?»