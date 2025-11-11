Миколаївська підприємиця заявила, що будує елітний бункер в Португалії зі ставком та пасовищами для «курочок та козочок»

Ельвіра Патерсон, фото: elviragavrilova_official/Instagram

Підприємиця з Миколаєва Ельвіра Патерсон планує створити в Португалії підземне бункер-містечко, у якому люди зможуть жити все життя, незалежно від подій на поверхні.

Про це вона розповіла в інтервʼю на YouTube-каналі «Анатоліч».

За її словами, підземні містечка оснащені всім необхідним для життя. Тут навіть можна буде тримати тварин — від курей до кіз і корів, яких замовили в Грузії, а в ставках вирощуватимуть рибу.

— Те, що роблю я, не робить ніхто. Ми будуємо бункер-містечка. В Україні цього не робить зараз ніхто. Це повністю автономне містечко, яке може функціонувати абсолютно вічність під землею. Пам'ятаєш Атлантиду, яку знайшли? І от ми можемо стати таким містом під землею, і у нас є все для того, щоб жити просто під землею. Наші бункер-местечка, вони оснащені фермами під землею. Тобто у тебе є будинок під землею і в тебе є курочка, яка несе яєчко, яке ти на сніданочок будеш їсти зі своїми діточками під землею. Такого не робить ніхто, тому в мене в принципі немає конкуренцій ні в Україні, ні в Європі, — розповідає Патерсон.

Проєкт підземного містечка, фото: TheiHaven/Instagram Проєкт підземного містечка, фото: TheiHaven/Instagram

Ззовні таке містечко виглядає як звичайний котеджний комплекс: тенісні корти, ресторани, басейни, ферма. Але під землею — ще два поверхи, які дублюють усе необхідне для життя: кухню, спальні, санвузли.

— Бункерне містечко – це типове київське елітне містечко. Всередині – ти маєш один поверх над землею, один чи два під землю. Тобто, коли ти заходиш в наше містечко, у тебе там тенісний корт, ресторан, басейн, ну, нічого особливого. Ферма – конюшні, курочки, козочки, корівки, все пасеться. У нас є ставок, в якому вирощуємо рибу. Потім два поверхи під землею, які ми ти користуєшся кожного дня. Над землею – одна спальна, кухня, туалет і дублюється все це під землею, — каже вона.

Проєкт підземного містечка, фото: TheiHaven/Instagram Проєкт підземного містечка, фото: TheiHaven/Instagram

Підприємниця стверджує, що в такому бункері можна прожити все життя. Кожен будинок з’єднаний із сусідніми через систему тунелів, які ведуть до спільної зони.

– Я вже викупила землі поруч і планую залучати до роботи українські родини. Хочу, щоб хлопці, які постраждали на війні, могли навчитися працювати на фермі, — додає Патерсон.

Вона зазначає, що на ринку подібних проєктів у неї практично немає конкурентів. Єдиний, з ким можна порівняти її бункер-містечка, — це «Орлине гніздо» Дональда Трампа.

«Aerie» («Орлине гніздо»), фото: SAFE «Aerie» («Орлине гніздо»), фото: SAFE

Зазначимо, що офіційної інформації про «Орлине гніздо» Дональда Трампа немає. У медіа згадувалось, що до 2026 року американська компанія хоче побудувати в штаті Вірджинія розкішний бункер для 625 найбагатших людей світу.

Назва «Орлине гніздо» походить від Кельштайнхаус — альпійської резиденції Адольфа Гітлера, розташованої на вершині скелі. Через своє розташування та важкодоступність цей термін став популярною метафорою для елітних, закритих і автономних комплексів.

За словами Ельвіри Патерсон, перші двадцять підземних будинків її компанія iHaven планує звести протягом двох років у Португалії.

Довідка

Ельвіра Олександрівна Патерсон — українська підприємиця, продюсерка, інвесторка та громадська діячка. Є засновницею компанії iHaven, що будує підземні укріплені резиденції. Також очолює міжнародну Elledgy Media Group, що займається кіновиробництвом, маркетингом і івентами й працює з голлівудськими акторами (Кевін Спейсі, Шон Пенн, Ерік Робертс, Дольф Лундгрен) та міжнародними брендами, такими як BMW, Mercedes-Benz, LG, Dolce & Gabbana і PUBG Mobile.

У інтерв’ю на YouTube-каналі «Анатоліч» вона розповіла, що її мама працювала в «Миколаївобленерго», а батько — підприємець у Миколаєві.

Реклама

Свої кошти Патерсон заробила на організації івентів для західних зірок. Зокрема, вона є організаторкою щорічних гала-вечерів Forbes Saint-Tropez (літній сезон) та Forbes Courchevel (зимовий сезон), що збирають бізнес-еліту, дипломатів, меценатів і культурних лідерів.

До 23 грудня 2015 року Ельвіра Олександрівна Гаврилова була зареєстрована як фізична особа-підприємець у місті Миколаїв. Основний вид діяльності її ФОП (КВЕД) 63.99 — надання інших інформаційних послуг, а також діяльність телефонних центрів, допоміжна діяльність у сфері освіти, консультування з питань комерційної діяльності. ФОП вона відкрила 1 вересня 2014 року, а закрила трохи більше, ніж через рік.

Також з 2016 по 2018 роки вона була керівницею ТОВ «Академія біржових технологій» у місті Чорноморськ Одеської області, кінцевим бенефіціарним власником якого є кіпрська Mundan Holdings Limited.

У 2019 році Ельвіра Патерсон заснувала iHaven, компанію з будівництва укріплених підземних об’єктів (бункерів), адаптованих під повноцінне сучасне житло.