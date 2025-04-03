Естонія планує збудувати укріплення з бункерами на кордоні з Росією

Стіна на кордоні Естонії та РФ. Фото: ERR

Естонія планує цього року розпочати будівництво укріплень на кордоні з Росією. Бункери з’являться не лише на державних, але й на приватних землях.

Про це повідомили у ERR.

До початку літа Сили оборони мають обрати один з двох типів бункерів, що пройшли тестування минулого року. Очікується, що до осені буде завершено будівництво першого опорного пункту з 14 бункерів на Північному Сході, а ще чотири бункери з’являться на південно-східному кордоні.

Військові підкреслюють, що під час тестування враховувався досвід війни в Україні, зокрема, бункери повинні витримувати удари 152-мм снарядів.

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«Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яка використовувалася під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер», — пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Айнар Афанасьєв.

Також передбачено встановлення протитанкових загороджень і вогневих позицій. Окремі елементи оборонної зони будуть встановлюватися тільки в разі кризової ситуації.

«У кризовий час обов’язково будуть використовуватися вибухові загородження, міни і вибухові заряди, також передбачені заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий — так», — сказав Айнар Афанасьєв.

Оборонний ланцюг складатиметься з близько 600 бункерів на східному кордоні.

Раніше повідомлялося, що Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України. Зокрема — безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.