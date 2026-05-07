 На Одещині вирубали лісосмугу: збитки перевищили ₴1 млн

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 19.5° Ясне небо

На Одещині незаконно вирубали понад сотню дерев у лісосмузі: збитки оцінили у ₴1,3 млн

У Південнівській громаді на Одещині виявили масштабну незаконну вирубку дерев у лісосмузі. Екологи оцінили завдані збитки у понад 1,3 мільйона гривень.

Як повідомили у Держекоінспекції, порушення зафіксували під час патрулювання території громади за межами населених пунктів сіл Сичавка та Кошари. Там вирубали дуби, ясені і черешні. Загалом повністю знищили 108 дерев, ще два ясени пошкоджені.

Матеріали передали правоохоронним органам. Їх розглядатимуть у межах кримінального провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

Раніше повідомлялось, що прокуратура повідомила про підозру трьом жителям Миколаєва у незаконній вирубці дерев у захисних лісових насадженнях.

