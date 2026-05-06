У Хаджибейському лимані браконьєр ловив рибу сітками: збитки перевищили ₴342 тис.

В акваторії Хаджибейського лиману поблизу села Шеметове Березівського району Одещини чоловік незаконно ловив рибу. Завдані державі збитки оцінили у понад 342 тисячі гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

У Хаджибейському лимані викрили браконьєра. Фото: Держекоінспекція

За даними відомства, порушник ловив рибу сіткою, яка заборонена. Його улов: 103 карасі сріблясті, 3 піленгаси та 47 сазанів.

На чоловіка склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума завданих збитків становить понад 342 тисячі гривень, матеріали справи готують для передачі до суду.

Раніше на Дністровському лимані в Одеській області правоохоронці затримали браконьєрів, які ловили рибу в нерест. Сума завданих державі збитків перевищила 274 тисячі гривень.