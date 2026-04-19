На Одещині в нерест затримали браконьєрів із уловом в понад ₴270 тисяч

На Дністровському лимані в Одеській області правоохоронці затримали браконьєрів, які ловили рибу в нерест. Сума завданих державі збитків перевищила 274 тисячі гривень.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався вночі 17 квітня поблизу села Молога Білгород-Дністровського району під час рейду екологів, водної поліції та прикордонників відділу «Удобне».

На Одещині затримали браконьєрів. Фото: Держекоінспекція

На місці виявили незаконний вилов — 167 риб різних видів, зокрема сріблястого карася, тарані, ляща, білизни, оселедця, бичка та окуня. Зазначається, що рибу виловлювали саме у період нересту, коли діє державна заборона на рибальство для збереження популяції водних біоресурсів.

На порушників склали адміністративні протоколи. Увесь незаконний улов та знаряддя рибалок вилучили.

