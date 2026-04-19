 Наловили риби на понад ₴270 тисяч: на Одещині затримали браконьєрів

  • неділя

    19 квітня, 2026

  • 7.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 7.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині в нерест затримали браконьєрів із уловом в понад ₴270 тисяч

На Дністровському лимані в Одеській області правоохоронці затримали браконьєрів, які ловили рибу в нерест. Сума завданих державі збитків перевищила 274 тисячі гривень.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався вночі 17 квітня поблизу села Молога Білгород-Дністровського району під час рейду екологів, водної поліції та прикордонників відділу «Удобне».

На Одещині затримали браконьєрів. Фото: Держекоінспекція

На місці виявили незаконний вилов — 167 риб різних видів, зокрема сріблястого карася, тарані, ляща, білизни, оселедця, бичка та окуня. Зазначається, що рибу виловлювали саме у період нересту, коли діє державна заборона на рибальство для збереження популяції водних біоресурсів.

На порушників склали адміністративні протоколи. Увесь незаконний улов та знаряддя рибалок вилучили.

Нагадаємо, що на Тилігульському лимані поблизу села Анатолівка Миколаївського району правоохоронці разом з екоінспекторами викрили чоловіка, який незаконно ловив рибу.

Останні новини про: Одещина

В Одесі затримали 18-річного хлопця з партією психотропів на ₴4,5 млн
Понад ₴8 млн на житлі для ЗСУ: на Одещині підозру отримав директор будівельної фірми
На Одещині біля водоохоронної зони Хаджибейського лиману вирубали 57 акацій
Реклама
Читайте також:
новини
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини
Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні

Світлана Іванченко
новини
Освіта дорожчає, але Миколаївщина серед найдоступніших: скільки коштує навчання у вишах

Світлана Іванченко
новини
«Ми підвищуємо стабільність КП і зняли відповідальність з мера», — голова наглядової ради водоканалу про обрання директора

Катерина Середа
новини
Яйця, пальне та одяг: що найбільше подорожчало на Миколаївщині у березні

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині біля водоохоронної зони Хаджибейського лиману вирубали 57 акацій
Понад ₴8 млн на житлі для ЗСУ: на Одещині підозру отримав директор будівельної фірми
В Одесі затримали 18-річного хлопця з партією психотропів на ₴4,5 млн

Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету в Києві: кількість жертв збільшилась

Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні

11 годин тому

«Дуже влучне запитання», — Табунщик приєднався до вимоги заслухати звіт Кіма

Світлана Іванченко

Головне сьогодні