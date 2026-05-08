 На Одещині школярі отруїлися пігулками: 7 дітей госпіталізували

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

Спробували «вітаміни» від подруги: на Одещині семеро школярів отруїлися пігулками

На Одещині школярі отруїлися пігулками. Ілюстративне фото: Zuma Press

В Ізмаїльському районі Одеської області до лікарні потрапили семеро учнів ліцею після того, випили пігулки, які вважали вітамінами. Обставини інциденту нині з’ясовує поліція.

Як зазначили в Нацполіції, 8 травня вдень медики повідомили про госпіталізацію семи учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади з ознаками отруєння невідомою речовиною.

За попередньою інформацією, під час перерви п’ятикласники прийняли пігулки, які принесла одна з учениць, назвавши їх вітамінами. Після цього дітям стало зле, і їх доправили до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють, що саме вжили школярі та звідки взялися ці пігулки. Поліція проводить перевірку й з’ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що у Україні попереджають про можливу появу в продажу желейних жувальних цукерок із вмістом психоактивної речовини — дельта-9-тетрагідроканабінолу (ТГК).

