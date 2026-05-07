На Одещині звільнили суддю: вона жила в Норвегії під захистом і не з’являлася на роботі

На Одещині звільнили суддю, яка перебувала в Норвегії під тимчасовим захистом і тривалий час не виходила на роботу, перебуваючи у відпустках.

Як повідомили у пресслужбі Судової влади, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталії Чебан.

У ВРП зазначили, що суддя фактично тривалий час не виконувала обов’язки після призначення на посаду безстроково.

Свою відсутність суддя пояснювала перебуванням за кордоном разом із дитиною та оформленим захистом у Норвегії, де вона проживала під час воєнного стану в Україні. Вона перебувала у різних видах відпусток, зокрема без збереження зарплати.

Дисциплінарна палата дійшла висновку, що така тривала відсутність несумісна зі статусом судді, і рекомендувала найсуворіше стягнення. Вища рада правосуддя підтримала це рішення та звільнила її з посади.

«Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», — йдеться у повідомленні.

