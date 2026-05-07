На Одещині звільнили суддю: вона жила в Норвегії під захистом і не з’являлася на роботі
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:42, 07 травня, 2026
-
На Одещині звільнили суддю, яка перебувала в Норвегії під тимчасовим захистом і тривалий час не виходила на роботу, перебуваючи у відпустках.
Як повідомили у пресслужбі Судової влади, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталії Чебан.
У ВРП зазначили, що суддя фактично тривалий час не виконувала обов’язки після призначення на посаду безстроково.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Свою відсутність суддя пояснювала перебуванням за кордоном разом із дитиною та оформленим захистом у Норвегії, де вона проживала під час воєнного стану в Україні. Вона перебувала у різних видах відпусток, зокрема без збереження зарплати.
Дисциплінарна палата дійшла висновку, що така тривала відсутність несумісна зі статусом судді, і рекомендувала найсуворіше стягнення. Вища рада правосуддя підтримала це рішення та звільнила її з посади.
«Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що суддя Херсонського апеляційного Наталія Коломієць може перевестися працювати до Одеського апеляційного суду.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.