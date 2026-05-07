Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Заробітна плата голови Миколаївської облради та його заступників у 2025 році, інфографіка «МикВісті»

Керівництво Миколаївської обласної ради оприлюднило дані про свій майновий стан та доходи за 2025 рік. Голова ради, його перший заступник і заступник задекларували сукупно понад 4,6 мільйона гривень заробітної плати, значні готівкові заощадження та оновлення у автопарках.

Всі дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Антон Табунщик

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик у 2025 році отримував у середньому 152,8 тисячі гривень на місяць, що загалом склало 1 мільйон 834 тисячі 581 гривню річної зарплати (найбільший показник серед керівництва). Ще понад 10 тисяч гривень родина отримала у вигляді «Національного кешбеку».

Якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, офіційний дохід голови облради суттєво зріс. У 2024 році Антон Табунщик заробив 1 мільйон 552 тисячі 731 гривню. Таким чином, за рік його річний оклад збільшився на 281 тисячу гривень.

Посадовець володіє житловим будинком у селі Мішково-Погорілове площею 544,1 м² (у спільній власності з Тетяною Жело) та земельною ділянкою на 887 м². Також у його власності є квартира на 68 м². Дружина Ірина володіє часткою у квартирі площею 68,1 м².

Антон Табунщик їздить на власному Jeep Cherokee 2018 року та мотоциклі Kawasaki D-Tracker. Його дружина з 2024 року користується автомобілем Skoda Fabia, що належить Володимиру Павленкову.

Посадовець продовжує накопичувати кошти в іноземній валюті. Якщо у минулій декларації він вказував, що зберігає 49 тисяч доларів готівкою, то у 2025 році ця сума зросла до 52 тисяч доларів. Його дружина також збільшила свої заощадження — з 17 тисяч євро до 20 тисяч євро.

Ігор Щербина

Перший заступник голови облради Ігор Щербина. Архів: МикВісті

Перший заступник голови облради Ігор Щербина став єдиним, хто офіційно придбав автомобіль у звітному періоді. У травні 2025 року він купив Mazda 6 2016 року випуску за 400 тисяч гривень. Також у родини є Chevrolet Lacetti 2009 року.

За роботу в облраді він отримував у середньому 111,9 тисячі гривень на місяць, що за рік склало 1 мільйон 343 тисячі 231 гривню. Додатково посадовець отримав 124,6 тисячі гривень зарплати у військовій частині. Дружина Тетяна Щербина, голова Ольшанської селищної ради, заробила 1 мільйон 8 тисяч гривень.

Таким чином, сукупний сімейний дохід подружжя від заробітної плати склав понад 2,4 мільйона гривень.

Подружжя володіє квартирою площею 61,6 м² в Ольшанському. Порівняння з попередньою декларацією свідчить про зростання валютних накопичень родини. Якщо у минулому звітному періоді Тетяна Щербина декларувала 20 тисяч доларів готівкою, то у 2025 році ця сума зросла до 25 тисяч доларів. Сам Ігор Щербина, як і раніше, власних готівкових коштів не вказує.

Денис Андрєєв

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв. Фото: МикВісті

Заступник голови облради Денис Андрєєв задекларував середньомісячний дохід у розмірі 120 тисяч гривень, що за рік склало 1 мільйон 447 тисяч 719 гривень зарплати.

Його дружина Ірина Андрєєва заробила сукупно понад 425 тисяч гривень: з них 373,4 тисячі гривень у Департаменті економічного розвитку ОДА, а також отримувала виплати у КП «Миколаївська обласна варта» та ГО «Оберіг Миколаївщини».

Посадовець володіє квартирою площею 293,1 м² у Миколаєві. Дружина має квартиру на 44,1 м², два дачних будинки (по 32,6 м²) та дві земельні ділянки в Очакові та сусідній Чорноморці.

Денис Андрєєв має власний мотоцикл Kawasaki VN 1600 Vulcan, а дружина — Mini Cooper. Також заступник користується Lexus RX 350 (2009 р.в.), який належить Світлані Андрєєвій. Дружина ж користується Volkswagen Passat (2017 р.в.), власником якого є юридична особа — ТОВ ЮФ «Егіда Лекс».

Готівкою Денис Андрєєв зберігає 1 мільйон 50 тисяч гривень та 25 тисяч доларів, ще 10 тисяч доларів належать дружині.

