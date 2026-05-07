Вбивство собаки в під’їзді: миколаївця відправили в СІЗО без права застави

У Миколаєві заарештували чоловіка за вбивство собаки, фото Поліції Миколаївщини

У Миколаєві під варту відправили чоловіка, який жорстоко вбив собаку прямо в під’їзді багатоповерхівки.

Як повідомляє Поліція Миколаївщини, суд призначив йому найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без можливості вийти під заставу.

Жахлива подія сталася ввечері 3 травня на вулиці Південній. Про вбивство тварини правоохоронцям повідомив місцевий мешканець, який став свідком розправи.

Поліцейські з’ясували, що 33-річний підозрюваний був сильно напідпитку. Він напав на собаку, яка жила біля будинку, затягнув її до під’їзду та почав бити.

Ветеринар, який оглядав тварину, підтвердив, що пес загинув від численних ударів та ножових поранень. На місці злочину знайшли уламок ножа, якого нападник намагався позбутися.

Затриманий уже не вперше має проблеми із законом. Чоловіку інкримінують частину 3 статті 299 Кримінального кодексу України — «Жорстоке поводження з тваринами».

