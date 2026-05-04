П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. П'яний чоловік у під'їзді будинку побив тварину — собака загинув.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Правоохоронці зазначили, що вчора ввечері, 3 травня, місцевий житель повідомив їм, що у будинку по вул. Південній його сусід неадекватно поводиться та вбив собаку.

Поліцейські з'ясували, що 33-річний чоловік був у стані сп'яніння і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Він задав чисельних ударів собаці, яка жила біля його будинку. Внаслідок цього тварина загинула.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами».

«Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Також поліцейські вилучили фрагмент ножа, який зловмисник викинув», — повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому мають оголосити про підозру у скоєнні злочину. Остаточну причину смерті тварини встановлять за результатами експертизи.

