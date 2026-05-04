П'яним побив тварину: у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві собаки
- Новини Миколаєва
- Юлія Лук’яненко
13:00, 04 травня, 2026
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. П'яний чоловік у під'їзді будинку побив тварину — собака загинув.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Правоохоронці зазначили, що вчора ввечері, 3 травня, місцевий житель повідомив їм, що у будинку по вул. Південній його сусід неадекватно поводиться та вбив собаку.
Поліцейські з'ясували, що 33-річний чоловік був у стані сп'яніння і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Він задав чисельних ударів собаці, яка жила біля його будинку. Внаслідок цього тварина загинула.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами».
«Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Також поліцейські вилучили фрагмент ножа, який зловмисник викинув», — повідомили у поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому мають оголосити про підозру у скоєнні злочину. Остаточну причину смерті тварини встановлять за результатами експертизи.
