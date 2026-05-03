Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву: пошкоджені десятки будинків і авто

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція

У Миколаєві правоохоронці документують наслідки ранкового ракетного удару 3 травня.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За оновленими даними, внаслідок атаки балістичними ракетами постраждали п’ятеро людей віком 46, 55, 63, 64 та 65 років. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, а також автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчі, зокрема працівники відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, а також слідчо-оперативні групи. Вони обстежують території, збирають докази та фіксують руйнування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.