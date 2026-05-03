Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву: пошкоджені десятки будинків і авто
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
14:04, 03 травня, 2026
-
У Миколаєві правоохоронці документують наслідки ранкового ракетного удару 3 травня.
Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.
За оновленими даними, внаслідок атаки балістичними ракетами постраждали п’ятеро людей віком 46, 55, 63, 64 та 65 років. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, а також автомобілі.
На місцях влучань працюють слідчі, зокрема працівники відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, а також слідчо-оперативні групи. Вони обстежують території, збирають докази та фіксують руйнування.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.