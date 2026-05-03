 Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву

  • неділя

    3 травня, 2026

  • 15.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 15.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву: пошкоджені десятки будинків і авто

  • на русском

  • 10000 + Попадання в ціль! Понад 10,000 читачів зацікавились цим матеріалом!
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція

У Миколаєві правоохоронці документують наслідки ранкового ракетного удару 3 травня.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За оновленими даними, внаслідок атаки балістичними ракетами постраждали п’ятеро людей віком 46, 55, 63, 64 та 65 років. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, а також автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчі, зокрема працівники відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, а також слідчо-оперативні групи. Вони обстежують території, збирають докази та фіксують руйнування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: НацполіціяНаслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені будинки та порт, є загиблі
Україна уразила два танкери «тіньового» флоту РФ біля Новоросійська
Повторна атака по Херсону: під обстріл потрапила «швидка»
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Повторна атака по Херсону: під обстріл потрапила «швидка»
Україна уразила два танкери «тіньового» флоту РФ біля Новоросійська
Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені будинки та порт, є загиблі

Україна уразила два танкери «тіньового» флоту РФ біля Новоросійська

2 години тому

Повторна атака по Херсону: під обстріл потрапила «швидка»

Головне сьогодні