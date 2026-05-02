 Герсак заявив, що його арештом відвертають увагу від «плівок Міндіча»

Герсак заявив, що його арештом відвертають увагу від «плівок Міндіча»

Колишній начальник УСБУ в Миколаївській області Віталій Герсак, якому повідомили про підозру у незаконному збагаченні, назвав справу проти нього сфабрикованою екскерівництвом Офісу Президента, щоб відволікти від нових «плівок Міндіча».

У дописі на своїй сторінці в Facebook він називає причетними до цього Андрія Єрмака та Олега Татарова, які, за його словами, продовжують керувати силовими структурами у ручному режимі.

Віталій Герсак звинуватив Офіс президента у впливі на справу проти нього.

— Вперше про фабрикацію справи співробітниками ДБР мені стало відомо від колишніх колег ще всередині 2025 року, коли у публічному просторі почала обговорюватися підготовка до можливого проведення виборів. На питання «чому?» мені відповіли лаконічно - «чиста політика» і «замовлення з Банкової». Очевидно екс-голова ОП А.Єрмак і діючий донині заступник керівника ОП О.Татаров продовжують керувати правоохоронною системою у ручному режимі, готуються до виборів і у такий спосіб намагаються відволікти увагу від публікацій «плівок Міндіча», рятуючи себе і свою корупційну банду, — пише Віталій Герсак.

Далі він детально описує свою роботу у 2019–2020 роках, коли очолив управління СБУ в Миколаївській області. За його словами, він погодився на посаду, щоб протидіяти організованій злочинності, яка, як він зазначає, з часів президентства Януковича.

Експосадовець стверджує, що результатом цієї роботи стала втеча з України кримінального авторитета Михайла Тітова («Мультика») та ув’язнення Ігоря Науменка («Наума»). Водночас він заявляє, що завершити розпочате йому не дали через конфлікт із тодішнім керівництвом СБУ, зокрема з її головою Іван Баканов.

— Мені не давали зробити жодного самостійного службового призначення, намагалися давати незаконні вказівки і т.п. Дійшло до того, що після однієї з антикорупційних операцій СБУ проти місцевого керівництва податкової міліції, приїхала чергова «перевірка від Наумова» за результатами якої низка моїх підлеглих отримала службові догани, а мене було розжалувано з полковника до підполковника. Паралельно усе це супроводжувалося дискредитацією мене у ЗМІ, цькуванням моїх рідних і близьких. 2020 року я прийняв для себе принципове рішення про те, що мені з цією владою не по дорозі і подав два рапорти на звільнення. Ставати частиною цієї системи – особисто для мене було огидним і неприйнятним. На спроби «політичних посередників» владнати усі проблемні питання в обмін на подальшу лояльність я відповів відмовою. Від нових кадрових пропозицій я також відмовився, — додав він.

Після звільнення у 2021 році він перейшов у підприємницьку діяльність, тому звинувачення у незаконному збагаченні назвав безпідставними.

— З 2021 року я вже був звичайним цивільним приватним підприємцем, так що мені навіть цікаво, за рахунок чого, по версії ДБР і НАЗК, відбувалося моє незаконне збагачення?Я категорично відкидаю усі звинувачення на свою адресу! Наголошую на тому, що на гарячому мене ніхто не викривав і за руку не ловив, попри те що в моїх високопоставлених недоброзичливців були для цього не лише особисті мотиви, але й безпрецедентні можливості. Також, я не збираюся нікуди втікати з України! Я не Міндіч – мені нікуди і немає чого «ставати на лижі»! Це я воював і продовжую воювати за цю країну, а не вони! Справу проти мене і моїх рідних, вважаю спробою відволікти увагу громадськості від свіжої порції корупційних звинувачень та переслідуванням нелояльних до влади бойових командирів, — заявив Віталій Герсак.

Кримінальну справи проти себе Віталій Герсак назвав сфабрикованою. Він фактично звинуватив діючу владу у переслідуванні військових та вибірковому правосудді.

— Баканових не чіпають, Шуфричів відпускають, Міндічам-Шефірам дають «зелений коридор», щоб втекти, а бойовим командирам фабрикують справи. Ворогами для них є не корупціонери і зрадники, а ті, хто не йде до них на уклін. Але на всіх нелояльних, незгодних і непідконтрольних – в них не вистачить камер і кримінальних справ, — додав у своєму дописі він.

Нагадаємо, 1 травня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора вручили підозру колишньому начальнику Управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталію Герсаку. Йому інкримінують незаконне збагачення упродовж 2020-2021 років.

Віталія Герсака було призначено начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області 11 вересня 2019 року. У листопаді 2020 року Володимир Зеленський звільнив його з посади начальника управління.

За рік до його призначення під час свого візиту у Миколаївську область президент Володимир Зеленський назвав Миколаїв бандитським містом. А в серпні 2020 року, за кілька місяців до звільнення Герсака, Володимир Зеленський сказав, що більше так не вважає.

У 2023 році на одному із спортивних змагань в Одесі генерал-майор Дмитро Марченко назвав Віталія Герсака своїм побратимом. Тоді генерал казав, що Віталій Герсак, маючи можливість перебувати у безпеці за кордоном, віддав перевагу захисту держави на першій лінії оборони.

