 В Одесі викрили продаж місць у військовій службі: підозрюваних затримали

На Одещині викрили схему «працевлаштування» до військової служби

В Одеській області правоохоронці викрили схему, за якою людей за гроші влаштовували до Військової служби правопорядку.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, один із посадовців шукав охочих потрапити на службу, а його знайомий із ВСП «погоджував» кандидатів. За це просили 8 тисяч доларів.

23 квітня чоловіків затримали під час передачі частини грошей. Їх підозрюють у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою.

Суд відправив підозрюваних під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям ТЦК, що змінювали дані в реєстрі «Оберіг».

