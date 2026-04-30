На Одещині викрили схему «працевлаштування» до військової служби
- Новини Одеси
- Марія Хаміцевич
21:00, 30 квітня, 2026
В Одеській області правоохоронці викрили схему, за якою людей за гроші влаштовували до Військової служби правопорядку.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, один із посадовців шукав охочих потрапити на службу, а його знайомий із ВСП «погоджував» кандидатів. За це просили 8 тисяч доларів.
23 квітня чоловіків затримали під час передачі частини грошей. Їх підозрюють у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою.
Суд відправив підозрюваних під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 1 мільйон гривень.
