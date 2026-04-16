Інсценував «смерть», щоб уникнути ФБР: в Ужгороді затримали хакера за крадіжку $100 млн

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання, який ошукав громадян та установи США на суму понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє Національна Поліція України зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя, інсценувавши власну смерть за допомогою підроблених документів і розпочавши «нове життя» під вигаданим ім’ям в Україні.

У ході спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки, поліції Закарпаття, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора було встановлено, що фігурант входив до мережі хакерів, які через шкідливе програмне забезпечення викрадали корпоративні дані та вимагали гроші за їхнє повернення.

Для легалізації незаконних доходів аферист залучав родичів, купуючи на них елітне майно, вартість якого на десятки мільйонів гривень перевищувала їхні офіційні доходи. Під час обшуків правоохоронці вилучили та заарештували активи на 80 млн грн, мільйон доларів готівкою та криптовалюту на суму 3 млн доларів.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру у підробленні документів за частиною 5 статті 27, частині 3 та частині 4 статті 358 Кримінального кодексу України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Двом його спільникам також оголошено підозру у відмиванні коштів, і наразі всі фігуранти перебувають під вартою.

Затриманий використовував фіктивні печатки для оформлення документів про поховання самого себе.

Варто нагадати про випадок на Миколаївщині, де до суду передали справу підрядника, якого обвинувачують у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції лікарні в Березнегуватому. Загальна сума збитків становить понад 4,9 мільйона гривень.