 Затримано учасника кібер угруповання, що ошукав США на $100 млн

Інсценував «смерть», щоб уникнути ФБР: в Ужгороді затримали хакера за крадіжку $100 млн

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання, який ошукав громадян та установи США на суму понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє Національна Поліція України зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя, інсценувавши власну смерть за допомогою підроблених документів і розпочавши «нове життя» під вигаданим ім’ям в Україні.

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції УкраїниВ Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України
В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції УкраїниВ Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України

У ході спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки, поліції Закарпаття, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора було встановлено, що фігурант входив до мережі хакерів, які через шкідливе програмне забезпечення викрадали корпоративні дані та вимагали гроші за їхнє повернення.

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції УкраїниВ Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України
В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції УкраїниВ Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України

Для легалізації незаконних доходів аферист залучав родичів, купуючи на них елітне майно, вартість якого на десятки мільйонів гривень перевищувала їхні офіційні доходи. Під час обшуків правоохоронці вилучили та заарештували активи на 80 млн грн, мільйон доларів готівкою та криптовалюту на суму 3 млн доларів.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру у підробленні документів за частиною 5 статті 27, частині 3 та частині 4 статті 358 Кримінального кодексу України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

В Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції УкраїниВ Ужгороді провоохоронці затримали учасника кібер угруповання: фото Національної Поліції України

Двом його спільникам також оголошено підозру у відмиванні коштів, і наразі всі фігуранти перебувають під вартою.

Затриманий використовував фіктивні печатки для оформлення документів про поховання самого себе.

Варто нагадати про випадок на Миколаївщині, де до суду передали справу підрядника, якого обвинувачують у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції лікарні в Березнегуватому. Загальна сума збитків становить понад 4,9 мільйона гривень.

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

