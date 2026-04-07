На Миколаївщині до суду передали справу підрядника, якого обвинувачують у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції лікарні в Березнегуватому. Загальна сума збитків становить понад 4,9 мільйона гривень.

За даними Національної поліції, фігурантом справи є 44-річний колишній директор товариства з обмеженою відповідальністю.

Справу про розкрадання майже ₴5 млн на ремонті лікарні на Миколаївщині передали до суду. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Як повідомили в обласній прокуратурі, комунальне некомерційне підприємство «Березнегуватська багатопрофільна лікарня» уклало договір із підрядною організацією на реконструкцію поліклінічного відділення медзакладу. Під час виконання робіт підрядник вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості, зокрема завищував їх обсяги та вартість.

Слідчі встановили, що сума завищення вартості робіт перевищила 518 тисяч гривень. Крім того, до документації безпідставно включили ще 481 тисячу гривень витрат, нібито пов’язаних з інфляційними ризиками.

Також, за інформацією правоохоронців, підрядник заволодів майже 3,94 мільйона гривень авансових коштів, виділених на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, які фактично не були придбані. У результаті медичному закладу завдано збитків на понад 4,9 мільйона гривень.

Наразі обвинувачений перебуває у міжнародному розшуку. Досудове розслідування проводили у спеціальному порядку за його відсутності.

Підрядника обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Санкції статей передбачають до 12 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

