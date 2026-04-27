Екоінспекція підтвердила, що біля озера у Лісках витікає каналізація

Біля озера у Лісках зафіксували каналізаційні стоки.

Аналіз води, яку брали у парку «Ліски» біля озера у Миколаєві, підтвердив витік з колодязів. А саме витікають каналізаційні стоки.

Про це повідомила Державна екоінспекція Південно-Західного регіону.

20 квітня у парку провели обстеження та зафіксували місце витоку рідини із запахом стічно-фекальних вод з колодязів. Відібрані проби направили на дослідження.

«Результати показали перевищення низки показників, зокрема завислих речовин, розчиненого кисню, амонійного азоту, нітратів і фосфатів. Вміст амонійного азоту перевищує норму більш ніж у 13 разів, нітратів — більш ніж у 5 разів. Така картина типова для скидів каналізаційних стічних вод», — повідомили в екоінспекції.

Інспекція звернулася до водоканалу та міської ради, щоб знайти балансоутримувача колодязів. Але зазначається, що відповіді поки не надали.

Нагадаємо, у березні біля озера у парку Ліски горів очерет. Постраждалих не було.

