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В Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію

В Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуВ Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію. У Київському районі міста деякі будинки підключили свої каналізації до зливових труб, що призводить до їх засмічення та переповнення.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«Мешканці приватного сектору поскаржились, що деякі будинки підключили свої каналізаційні системи до зливової мережі, скидаючи нечистоти напряму. Такі дії призводять до переповнення та засмічення ливневої мережі, яка не може справлятися з відведенням дощової води, особливо під час сильних опадів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані порушення було підтверджено під час виїздів комісій.

«З метою усунення порушень планується створення додаткової комісії, яка вирішуватиме питання про тампонаж самовільних врізок до зливової мережі», – додали в екоінспекції.

Нагадаємо, у Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації. Йдеться про метод «полімерної панчохи».

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