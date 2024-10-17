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У Миколаєві для ремонту каналізації почали використовувати сучасну технологію «полімерної панчохи»

  • Пресреліз

  • Миколаївська міська рада

  • 18:23, 17 жовтня, 2024

У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації. Йдеться про метод «полімерної панчохи».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Вперше його випробували під час ремонту каналізаційного колектору на вулиці Колодязній.

Як розповів директор МКП «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, відновлення труб полімерним рукавом — одна з найкращих на сьогодні технологій для ремонту трубопроводів на складних ділянках. За її допомогою можна швидко приводити до ладу пошкоджені ділянки як каналізаційної мережі, так і  водопроводів.

«В стару трубу заводиться полімерний рукав. Потім під дією ультрафіолету та пару великого тиску цей рукав стає твердим і подовжує строк служби трубопроводу як мінімум на 50 років. Технологія дає змогу досить швидко виконувати роботи без порушення дорожнього покриття», — пояснив Борис Дуденко.

У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві почали використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації, фото: Миколаївська міська рада

Окрім надійності та швидкості, така технологія ще дає економію.

«Вона досить дешева у порівнянні з простою заміною мереж», — додав керівник підприємства.

Технологію передала данська компанія Per Aarsleff. Вона ж навчає фахівців «Миколаївводоканалу» застосовувати її. А гроші на придбання обладнання виділив Світовий банк.

Міський голова Олександр Сєнкевич відзначив велике значення події. Адже у Миколаєві через війну постраждала значна частина водопровідної  та каналізаційної мережі.

Важливо, що співпраця з цією компанією продовжиться.

«Компанія планує співпрацювати з «Миколаївводоканалом» й далі. І «Миколаївводоканал» буде першою українською компанією, яка зможе використовувати такі роботи і заробляти на цьому кошти. У співпраці з Per Aarsleff він зможе це робити не тільки в Миколаєві, а й в інших містах», — зазначив Олександр Сєнкевич.

У підсумку така співпраця не тільки допоможе пришвидшити ремонт водопроводів і каналізації у Миколаєві, а й дозволить зробити наше комунальне підприємство більш успішним  та ефективним.

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