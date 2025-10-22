В Одесі на пляжі невідомі встановили несанкціоновану каналізацію
16:02, 22 жовтня, 2025
В Одесі на пляжі «Чайка» місцеві жителі помітили бурхливий витік води, під час негоди 30 вересня. Екологи перевірили місце й з’ясували, що це був незаконний злив стічних вод в Чорне море.
За даними Держекоінспекції, у воді виявили забруднюючі речовини. А під час повторної перевірки, течії вже не було, але спеціалісти знайшли зливну трубу, яка виходила прямо на пляж.
Про знахідку повідомили комунальне підприємство «Узбережжя», яке тепер має прибрати незаконну трубу.
Раніше повідомлялось, що в Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію. У Київському районі міста деякі будинки підключили свої каналізації до зливових труб, що призводить до їх засмічення та переповнення.
