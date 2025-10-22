В Одесі на пляжі невідомі встановили несанкціоновану каналізацію

В Одесі на пляжі знайшли несанкціоновану каналізацію. Фото: Держекоінспекція

В Одесі на пляжі «Чайка» місцеві жителі помітили бурхливий витік води, під час негоди 30 вересня. Екологи перевірили місце й з’ясували, що це був незаконний злив стічних вод в Чорне море.

За даними Держекоінспекції, у воді виявили забруднюючі речовини. А під час повторної перевірки, течії вже не було, але спеціалісти знайшли зливну трубу, яка виходила прямо на пляж.

Про знахідку повідомили комунальне підприємство «Узбережжя», яке тепер має прибрати незаконну трубу.

В Одесі на пляжі знайшли несанкціоновану каналізацію. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що в Одесі виявили незаконні врізки в зливову каналізацію. У Київському районі міста деякі будинки підключили свої каналізації до зливових труб, що призводить до їх засмічення та переповнення.