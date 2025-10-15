  • середа

Клуб

Після зливи в Одесі екологи перевірили морську воду і виявили забруднення

Після зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: ДержекоінспекціяПісля зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: Держекоінспекція

Після потужної зливи в Одесі екологи розпочали кризовий моніторинг стану морських вод. Нагадаємо, що 30 вересня в місті за одну добу випало більше ніж удвічі місячної норми опадів.

Як повідомили в Держекоінспекції, через стихійне лихо система водовідведення не впоралася з навантаженням: низку вулиць затопило, а потоки дощової води потрапили в Чорне море та створили загрозу його забруднення.

Перші дослідження показали перевищення рівнів забруднення у морській воді, зокрема на ділянках Великого Фонтану та в Аркадії.

Після зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: ДержекоінспекціяПісля зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: Держекоінспекція
Після зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: ДержекоінспекціяПісля зливи в Одесі морську воду перевірили на забруднення. Фото: Держекоінспекція

Цього тижня інспекція провела повторний відбір проб у районах, які найбільше постраждали від зливи. Зокрема: 16-та станція Великого Фонтану, 10-та станція Великого Фонтану, Аркадія, провулок Маячний та район Пересипу. Результати повторних аналізів обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

