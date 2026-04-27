В ОВА повідомили про стан чоловіка, пораненого під час обстрілу авто на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 27 квітня, 2026
-
На Миколаївщині повідомили стан чоловіка, який постраждав під час обстрілу автомобіля в селі Лупареве.
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 70-річного чоловіка госпіталізували. Він отримав поранення внаслідок одного з ударів.
«На ранок стан постраждалого стабільний, середньої важкості. Крім того, знищено автомобіль», — йдеться в повідомленні.
Також учора росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади, а також завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих, окрім пораненого чоловіка, немає.
Нагадаємо, що протягом доби у Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.