 Обстріл Миколаївської області 26 квітня

В ОВА повідомили про стан чоловіка, пораненого під час обстрілу авто на Миколаївщині

Внаслідок атаки ворожого безпілотника поранення отримав 70-річний чоловік. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині повідомили стан чоловіка, який постраждав під час обстрілу автомобіля в селі Лупареве.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 70-річного чоловіка госпіталізували. Він отримав поранення внаслідок одного з ударів.

«На ранок стан постраждалого стабільний, середньої важкості. Крім того, знищено автомобіль», — йдеться в повідомленні.

Також учора росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади, а також завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих, окрім пораненого чоловіка, немає.

Нагадаємо, що протягом доби у Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

