 Атака дронів на Миколаївщині 26 квітня

На Миколаївщині під час атак дронів поранено пенсіонерку

FPV-дрон. Архівне фото МикВісті використане для ілюстрації

На Миколаївщині в результаті ворожої атаки поранена жінка. Також постраждали будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вказується, що протягом минулої доби та в ніч на 26 квітня в регіоні тривала бойова робота, деталі якої обіцяють повідомити пізніше.

У Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківська громада та Галицинівська громада. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Також через атаку пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль.

Крім того, вночі силами протиповітряної оборони в області було збито або подавлено п’ять безпілотників, зокрема ударного типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки 25 квітня росіян на Україну на Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач у Миколаївському районі. Постраждалих немає.

