На Миколаївщині під час атак дронів поранено пенсіонерку
- Новини Миколаєва
- Альона Коханчук
8:02, 26 квітня, 2026
На Миколаївщині в результаті ворожої атаки поранена жінка. Також постраждали будинки.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що протягом минулої доби та в ніч на 26 квітня в регіоні тривала бойова робота, деталі якої обіцяють повідомити пізніше.
У Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківська громада та Галицинівська громада. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
Також через атаку пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль.
Крім того, вночі силами протиповітряної оборони в області було збито або подавлено п’ять безпілотників, зокрема ударного типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів різних типів.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки 25 квітня росіян на Україну на Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач у Миколаївському районі. Постраждалих немає.
