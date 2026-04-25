 Вилучено 500 г психотропів RVP у Первомайську: затриманому загрожує до 12 років

У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці

У Первомайську у 37-річного жителя вилучили пів кілограма психотропів РVP. Поліція його затримала за незаконне зберігання наркотиків для збуту.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

У 37-річного жителя Первомайська поліцейські вилучили два пакунки психотропної речовини PVP загальною вагою 500 грамів, електронні ваги та мобільний телефон. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана є нарковмісною.

Слідчі поліції затримали чоловіка та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, у селі Новомар’ївської громади Вознесенського району виявили тіло 75-річного фермера. Працівник фермерського господарства знайшов його вранці 22 квітня без ознак життя на подвір'ї та повідомив у поліцію. Правоохоронці упродовж доби встановили підозрюваних у вбивстві та затримали їх.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Рвав тюльпани з клумб та продавав: у Миколаєві спіймали «квіткового бізнесмена»
Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ
Фіктивний шлюб за $9 тисяч: на Миколаївщині викрили схему виїзду за кордон
Реклама
Читайте також:
новини
Буданов: «По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну»

Юлія Лук’яненко
новини
З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли: власники житла чекають компенсацію

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
новини
Миколаїв квітневий: як місто прокидається після морозів та зустрічає весну

Даріна Мельничук
Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Фіктивний шлюб за $9 тисяч: на Миколаївщині викрили схему виїзду за кордон
Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ
Рвав тюльпани з клумб та продавав: у Миколаєві спіймали «квіткового бізнесмена»

Буданов: По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну

З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли

6 годин тому

Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін у Миколаєві розкрив секрети зйомок

Головне сьогодні