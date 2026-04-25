У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці
- Юлія Лук’яненко
18:21, 25 квітня, 2026
У Первомайську у 37-річного жителя вилучили пів кілограма психотропів РVP. Поліція його затримала за незаконне зберігання наркотиків для збуту.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
У 37-річного жителя Первомайська поліцейські вилучили два пакунки психотропної речовини PVP загальною вагою 500 грамів, електронні ваги та мобільний телефон. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана є нарковмісною.
Слідчі поліції затримали чоловіка та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.
Нагадаємо, у селі Новомар’ївської громади Вознесенського району виявили тіло 75-річного фермера. Працівник фермерського господарства знайшов його вранці 22 квітня без ознак життя на подвір'ї та повідомив у поліцію. Правоохоронці упродовж доби встановили підозрюваних у вбивстві та затримали їх.
