Вбили фермера на Миколаївщині та викрали ₴2 млн: поліція затримала двох підозрюваних

Затриманий за підозрою у вбивстві фермера. Фото поліції Миколаївської області

У селі Новомар’ївської громади Вознесенського району виявили тіло 75-річного фермера. Працівник фермерського господарства знайшов його вранці 22 квітня без ознак життя на подвір'ї та повідомив у поліцію. Правоохоронці упродовж доби встановили підозрюваних у вбивстві та затримали їх.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Судово-медичний експерт визначив, що фермер загинув від численних травм голови. Також поліцейські з’ясували, що нападники могли забрати з собою велику суму грошей загиблого та інше його майно з фермерського господарства.

Упродовж доби правоохоронці відновили повний перебіг подій з підготовки зловмисників до злочину і деталей вбивства. Зловмисниками виявилися двоє знайомих між собою жителів Кіровоградщини. Їм 36 та 38 років.

«Ввечері 21 квітня фігуранти приїхали до села, у якому жив фермер, на ВАЗ-21099, що вони придбали декілька місяців тому без перереєстрації права власності. Зателефонувавши чоловіку, вони виманили його надвір, де завдали смертельних ударів по голові. Взявши ключі від усіх його приміщень, вони забрали гроші загиблого та інше майно і зникли. За 15 кілометрів від місця злочину для конспірації на узбіччі польової дороги ділки підпалили ВАЗ, на якому їхали, та пересіли у кросовер старшого зі зловмисників. Його спеціально там залишили», — повідомили у поліції.

23 квітня правоохоронці з Миколаївської та Кіровоградської областей затримали обох зловмисників за місцями проживання — у Кропивницькому та Бобринці. Поліцейські вилучили у фігурантів фіскальні документи, що були видані на ім’я загиблого, понад 2 мільйони гривень, у тому числі долари, а також посівний матеріал соняшника, який продавав потерпілий фермер.

У Вознесенському районі вбили фермера. Фото поліції Миколаївської області

Зловмисникам повідомили про підозри в умисному вбивстві. За скоєне чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

Вилучені поліцією докази. Фото поліції Миколаївської області

Підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Слідчі просять суд тримати затриманих під вартою.

Нагадаємо, 17 березня на Миколаївщині вбили жінку у приміщенні старостату в селі Плющівка Баштанського району. Слідство заявило, що того дня між старостою Віктором Прокопчуком та його помічницею Світланою Ванжулою виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки чоловік взяв обріз мисливської рушниці та щонайменше тричі вистрілив у жінку. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Наступного дня 18 березня старосту Віктора Прокопчука відправили під варту з можливістю внесення застави понад 290 тисяч гривень. Заставу внесли за нього вже через день, 19 березня.

20 березня прокуратура повідомила, що хоче оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу для старости села Плющівка.

У поліції Миколаївщини заявили, що вбита у селі Плющівка працівниця сільської ради Світлана Ванжула не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.