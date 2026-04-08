Бив молотком по голові: на Миколаївщині чоловіка засудили до 7 років за вбивство
Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:00, 08 квітня, 2026
-
До семи років тюрми за вбивство засудили 28-річного жителя Миколаївського району.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, трагедія сталася у листопаді 2025 року під час спільного вживання алкоголю. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого обвинувачений щонайменше шість разів ударив потерпілого молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Прокурори довели вину обвинуваченого в суді, а зібрані під час досудового розслідування докази повністю підтвердили його причетність до злочину.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.
Нагадаємо, що у поліції Миколаївщини заявили, що вбита у селі Плющівка працівниця сільської ради Світлана Ванжула раніше не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.