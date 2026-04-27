Прокуратура через суд вимагає селищну раду взяти на баланс старовинну церкву на Миколаївщині

Німецька церква у Краснопіллі. Фото: Микита Перегрим

На території Березанської тергромади у с. Краснопілля розташована німецька церква, яка є об'єктом культурної спадщини. Але вона ні у кого не перебуває на балансі, тому прокуратура звернулася до суду.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За позовом Миколаївської окружної прокуратури суд відкрив провадження щодо церкви. Правоохоронці просять визнати протиправною бездіяльність селищної ради та зобов’язати її взяти на облік безхазяйне майно.

«Прокурором установлено, що на території Березанської тергромади розташований щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, власники чи балансоутримувачі якого невідомі, однак селищна рада не вживає заходи, щоб визначити право власності на споруду та зберегти її у належному стані», — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що через бездіяльність селищної ради церква у незадовільному стані. Без визначення власника не можна провести будь-які ремонті, реставраційні чи інші роботи, щоб зберегти об’єкт культурної спадщини.

У блозі «Україна Інкогніта» зазначається, що у с. Краснопілля збереглася пам’ятка архітектури – костьол святого Георгія. Хоча у ньому вже немає даху, дверей та вікон.

«Спочатку село Краснопілля мало німецькомовну назву «Блюменфельд» (Квіткове поле). Воно було засноване у 1862 році німцями-колоністами та території тодішнього Одеського повіту Херсонської губернії. У 1900 році в селі Блюменфельд почали зводити кам’яну католицьку церкву. Згодом вона була названа на честь Святого Георгія. Під час Другої світової війни костел був сильно пошкоджений, всі цінні речі зникли. У 1944 році всі німці села були виселені з нього. Після цього костел використовувався як склад, а згодом — як будинок культури. З 1970-х років приміщення не використовувалося. З часом воно було повністю занедбане та почало розпадатись», — йдеться про церкву у Вікіпедії.

