Фотограф з Миколаєва виграв головну нагороду PhMuseum 2026 за документальний проєкт про військових

Фотограф Сергій Мельниченко.

Український фотограф Сергій Мельниченко, який родом з Миколаєва, отримав нагороду премії PhMuseum 2026 за документальний проєкт Frontline rolls. Він виграв головний приз премії — 5 тисяч євро гранту.

Проєкт Frontline rolls присвятили документальній зйомці життя, побуту і роботи військових. Роботу над ним розпочали у лютому 2025 року.

Журі оцінило підхід Сергія Мельниченка до висвітлення життя у війську: він не зображував бойові дії та відійшов від традиційної воєнної журналістики.

«Проєкт відмовляється як від видовища насильства, так і від традиційної військової журналістики. Він не зображує бойові дії та не прославляє війну. Натомість його учасники створюють щоденник повсякденного життя на фронті, навчаючись жити в просторі, в якому вони змушені жити понад чотири роки. Цей захопливий архів фотографій, артефактів та листів формує колективну, багатоголосу розповідь про життя, сформоване конфліктом, який розпочався понад десять років тому — і протягом останніх чотирьох років розгортається у повному масштабі», — звернули увагу у журі.

Сергій Мельниченко протягом 9 місяців збирав фотографії, які українські військові робили на одноразові камери.

— Я звернувся до компанії FOTOVRAMCI, поділившись ідеєю нового проєкту: надіслати одноразові плівкові камери українським військовим на різні напрямки фронту, аби вони самі фіксували своє життя, побут і роботу. Компанія підтримала мене й надала 25 камер для реалізації задуму, за що я неймовірно вдячний. Саме так у лютому 2025 року все й почалося, — розповів Сергій.

Потім Сергій попросив своїх героїв повертати разом з камерами невеличкі артефакти, що самі обирали військові, або листом, написаним від руки.

— Таким чином я зібрав не просто щоденник буднів різних військовослужбовців. Це стало цілою історією особистих переживань, драм і спогадів, — поділився фотограф.

