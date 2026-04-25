Фотограф з Миколаєва виграв головну нагороду PhMuseum 2026 за документальний проєкт про військових
Юлія Лук'яненко
13:20, 25 квітня, 2026
Український фотограф Сергій Мельниченко, який родом з Миколаєва, отримав нагороду премії PhMuseum 2026 за документальний проєкт Frontline rolls. Він виграв головний приз премії — 5 тисяч євро гранту.
Про це написало медіа Люк.
Проєкт Frontline rolls присвятили документальній зйомці життя, побуту і роботи військових. Роботу над ним розпочали у лютому 2025 року.
Журі оцінило підхід Сергія Мельниченка до висвітлення життя у війську: він не зображував бойові дії та відійшов від традиційної воєнної журналістики.
«Проєкт відмовляється як від видовища насильства, так і від традиційної військової журналістики. Він не зображує бойові дії та не прославляє війну. Натомість його учасники створюють щоденник повсякденного життя на фронті, навчаючись жити в просторі, в якому вони змушені жити понад чотири роки. Цей захопливий архів фотографій, артефактів та листів формує колективну, багатоголосу розповідь про життя, сформоване конфліктом, який розпочався понад десять років тому — і протягом останніх чотирьох років розгортається у повному масштабі», — звернули увагу у журі.
Сергій Мельниченко протягом 9 місяців збирав фотографії, які українські військові робили на одноразові камери.
— Я звернувся до компанії FOTOVRAMCI, поділившись ідеєю нового проєкту: надіслати одноразові плівкові камери українським військовим на різні напрямки фронту, аби вони самі фіксували своє життя, побут і роботу. Компанія підтримала мене й надала 25 камер для реалізації задуму, за що я неймовірно вдячний. Саме так у лютому 2025 року все й почалося, — розповів Сергій.
Потім Сергій попросив своїх героїв повертати разом з камерами невеличкі артефакти, що самі обирали військові, або листом, написаним від руки.
— Таким чином я зібрав не просто щоденник буднів різних військовослужбовців. Це стало цілою історією особистих переживань, драм і спогадів, — поділився фотограф.
Нагадаємо, Сергій Мельниченко виступив автором проєкту «The War They Live» у Нью-Йорку та показав війну очима військових.
Останні новини про: Війна в Україні
