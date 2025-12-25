Війна очима військових: миколаївський фотограф представив у Нью-Йорку виставку «The War They Live»

Фотографії з виставки «The War They Live». Фото: Сергій Мельниченко

У Нью-Йорку 9 грудня The Kyiv Independent провів свій перший публічний захід — вечір, присвячений сторітелінгу, розслідувальній журналістиці та репортажам з передової. Центральною подією стала презентація виставки «The War They Live», що показує реалії сучасної війни очима українських військових.

Про це розповів миколаївський фотограф Сергій Мельниченко, який виступив автором проєкту, разом з кураторкою Іринкою Громоцькою.

На початку 2025 року він роздав 25 одноразових плівкових фотоапаратів бійцям вздовж усієї лінії фронту та запропонував їм задокументувати власне повсякденне життя. Так народилась унікальна експозиція — історичний погляд на сучасні нам реалії безпосередньо зсередини війни, розказаний очима тих, хто її веде.

Фотографії доповнили особистими листами й артефактами від військових, що надало проєкту особливої інтимності та перетворило його на певний архів воєнного досвіду.

Організаторами виступили The Kyiv Independent у партнерстві з Українським інститутом Америки та рестораном Veselka, який уже десятиліттями популяризує українську культуру в Нью-Йорку.

