У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Лук’яненко
-
•
-
10:07, 25 квітня, 2026
-
Після звернення жителів Великої Коренихи до мера Олександра Сєнкевича їм надали відповідь. Вивіз сміття з мікрорайону продовжують фінансувати з бюджету міста. Кошти передбачили до 2029 року. А що стосується муніципальних автобусів, поки у мікрорайон не можуть запустити.
Відповіді опублікували жителі у групі мікрорайону.
Стосовно транспорту жителям відповіли у мерії Миколаєва, що у 2025 році місто отримало тільки частину із запланованих 26 автобусів.
«Ці автобуси планується випускати на маршрути, зокрема і до віддалених мікрорайонів міста. Однак для закриття потреб жителів усіх віддалених районів у комфортних та якісних пасажирських перевезеннях комунальним транспортом потрібна значно більша кількість як рухомого, так і водійського складу», — повідомили у мерії.
Також у відповіді додали, що після постачання всієї партії автобусів проведуть конкурс на обслуговування маршруту до Великої Коренихи.
Стосовно вивезення сміття жителям мікрорайону повідомили, що у 2024 році у рішенні Миколаївської міської ради передбачили, що збирають та вивозять сміття з Великої Коренихи за рахунок бюджету Миколаєва. Гроші передбачили на період з 2025 по 2029 рік.
Що стосується зауважень жителів з приводу забруднення ґрунту, води та запахам з боку сміттєзвалища, у мерії теж відповіли: «Миколаївкомунтранс» проводить дослідження середовища, і вони показали, що все безпечно.
«За результатами останніх регламентних досліджень було підтверджено безпечність санітарного стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони», — йдется у відповіді.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Також жителям відповіли, що для скорочення викидів біогазу у повітря, на полігоні працює біогазова установка. Проте у мерії посилаються і на погіршення стану екології через те, що поруч зі сміттєзвалищем є й інші підприємства, які забруднюють оточуюче середовище. На відстані 300 метрів є асфальтний завод.
«В процесі виготовлення асфальтної суміші однією з небезпечних речовин, викиди якої здійснюються в повітря, є фенол», — зазначили у мерії.
Крім того, посадовці відповіли жителям Великої Коренихи, що на стан підземних вод впливають стічні води, відсутність каналізації у садибній забудові, збір стічних вод у вигрібних ямах, які не обладнання водонепроникними стінками, стоки з сільськогосподарських угідь та підприємств, промислових підприємств.
«Вважаємо, що можливим погіршення якості води, ґрунту та атмосферного повітря у мікрорайоні Велика Корениха не пов'язано безпосередньо та включно з діяльністю полігону ТПВ, оскільки крім цього інженерного об'єкта, навколо нього розташовані інші промислові об'єкти та чинники, які також можуть впливати на стан навколишнього середовища», — повідомили у мерії.
Нагадаємо, жителі Великої Коренихи звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича. Вони скаржаться на проблеми з транспортом, зокрема відсутність безкоштовного проїзду для пільговиків, а також наголошують, що міське сміттєзвалище поруч впливає на здоров'я людей. Тому просять зберегти пільги на вивіз сміття.
Крім того, на кладовищі у Великій Коренисі у Миколаєві немає вбиральні. Жителі просять владнати це, щоб люди не справляли потребу на цвинтарі.
Нагадаємо, у серпні 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що влада планує запустити новий автобусний маршрут до мікрорайону Велика Корениха. Тоді міський голова зазначив і про забезпечення пільгового проїзду для містян.
Втім, автобуси у мікрорайон не запустили. У КП «Миколаївпастранс» у вересні 2025 р. зазначили, що виникла потреба у щоденному перевезенні школярів, чим підприємство займається за договором з управлінням освіти.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.