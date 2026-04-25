У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом, архівне фото: МикВісті

Після звернення жителів Великої Коренихи до мера Олександра Сєнкевича їм надали відповідь. Вивіз сміття з мікрорайону продовжують фінансувати з бюджету міста. Кошти передбачили до 2029 року. А що стосується муніципальних автобусів, поки у мікрорайон не можуть запустити.

Відповіді опублікували жителі у групі мікрорайону.

Стосовно транспорту жителям відповіли у мерії Миколаєва, що у 2025 році місто отримало тільки частину із запланованих 26 автобусів.

«Ці автобуси планується випускати на маршрути, зокрема і до віддалених мікрорайонів міста. Однак для закриття потреб жителів усіх віддалених районів у комфортних та якісних пасажирських перевезеннях комунальним транспортом потрібна значно більша кількість як рухомого, так і водійського складу», — повідомили у мерії.

Також у відповіді додали, що після постачання всієї партії автобусів проведуть конкурс на обслуговування маршруту до Великої Коренихи.

Відповідь мерії стосовно запуску автобусів до Великої Коренихи. Фото: група Велика Корениха у Фейсбуці

Стосовно вивезення сміття жителям мікрорайону повідомили, що у 2024 році у рішенні Миколаївської міської ради передбачили, що збирають та вивозять сміття з Великої Коренихи за рахунок бюджету Миколаєва. Гроші передбачили на період з 2025 по 2029 рік.

Що стосується зауважень жителів з приводу забруднення ґрунту, води та запахам з боку сміттєзвалища, у мерії теж відповіли: «Миколаївкомунтранс» проводить дослідження середовища, і вони показали, що все безпечно.

«За результатами останніх регламентних досліджень було підтверджено безпечність санітарного стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони», — йдется у відповіді.

Також жителям відповіли, що для скорочення викидів біогазу у повітря, на полігоні працює біогазова установка. Проте у мерії посилаються і на погіршення стану екології через те, що поруч зі сміттєзвалищем є й інші підприємства, які забруднюють оточуюче середовище. На відстані 300 метрів є асфальтний завод.

«В процесі виготовлення асфальтної суміші однією з небезпечних речовин, викиди якої здійснюються в повітря, є фенол», — зазначили у мерії.

Крім того, посадовці відповіли жителям Великої Коренихи, що на стан підземних вод впливають стічні води, відсутність каналізації у садибній забудові, збір стічних вод у вигрібних ямах, які не обладнання водонепроникними стінками, стоки з сільськогосподарських угідь та підприємств, промислових підприємств.

«Вважаємо, що можливим погіршення якості води, ґрунту та атмосферного повітря у мікрорайоні Велика Корениха не пов'язано безпосередньо та включно з діяльністю полігону ТПВ, оскільки крім цього інженерного об'єкта, навколо нього розташовані інші промислові об'єкти та чинники, які також можуть впливати на стан навколишнього середовища», — повідомили у мерії.

Відповідь мерії стосовно вивозу сміття у мікрорайоні. Фото: група Велика Корениха у Фейсбуці

Нагадаємо, жителі Великої Коренихи звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича. Вони скаржаться на проблеми з транспортом, зокрема відсутність безкоштовного проїзду для пільговиків, а також наголошують, що міське сміттєзвалище поруч впливає на здоров'я людей. Тому просять зберегти пільги на вивіз сміття.

Крім того, на кладовищі у Великій Коренисі у Миколаєві немає вбиральні. Жителі просять владнати це, щоб люди не справляли потребу на цвинтарі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що влада планує запустити новий автобусний маршрут до мікрорайону Велика Корениха. Тоді міський голова зазначив і про забезпечення пільгового проїзду для містян.

Втім, автобуси у мікрорайон не запустили. У КП «Миколаївпастранс» у вересні 2025 р. зазначили, що виникла потреба у щоденному перевезенні школярів, чим підприємство займається за договором з управлінням освіти.