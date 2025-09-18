Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Автобуси «Миколаївпастрансу» не почали курсувати до Великої Коренихи. Фото: Миколаївська міська радаАвтобуси «Миколаївпастрансу» не почали курсувати до Великої Коренихи. Фото: Миколаївська міська рада

Обіцяний маршрут автобусів «Миколаївпастрансу» на Велику Корениху з серпня ще не запрацював. У комунальному підприємстві пояснюють, що наразі транспорт задіяний для перевезення школярів.

Про це у коментарі кореспондентці «МикВісті» розповів керівник КП Дмитро Тесленко.

Запуск маршрута ще наприкінці липня анонсував Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич, зазначивши, що транспорт почне курсувати вже з серпня. Однак виникла потреба у щоденному перевезенні школярів, чим підприємство займається за договором з Управлінням освіти. «Миколаївпастранс» забезпечує підвезення близько 160 дітей з Коренихи та Варварівки.

— Був розроблений маршрут на Корениху. Ми подали погодження на виконавчий комітет, але у нас виникла термінова і нагальна потреба возити школярів. Дітей ми возимо з Коренихи і Варварівки за договором з управлінням освіти — зранку і після уроків їх забираємо. Все у силі, але дочекаємось нових автобусів і поїдемо. Ми хотіли раніше, але вийшла невелика накладка. Автобуси зараз орієнтовані на дітей, — розповів Дмитро Тесленко.

Новий транспорт, який незабаром отримає Миколаїв, має пройти сертифікацію, розмитнення та постановку на облік. Лише після цього автобуси зможуть виїхати на маршрут.

— По часу не скажу, ще має пройти сертифікація, розтаможка, передача, постановка на облік. Часові рамки не можу оцінити, — зазначив керівник підприємства.

Зазначимо, що нові автобуси місто отримає в рамках кредиту ЄБРР. 11 вересня на територію України прибула перша партія з 10 автобусів, призначених для комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Варто нагадати, що з грудня 2024 року почав курсувати подовжений маршрут  №79  до мікрорайону «Варварівка». За за перші три тижні подовженого автобусного маршруту №79 «Велам — мікрорайон Варварівка» пасажиропотік зріс на 49%. Після цього у комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» повідомили, що на маршрут вийдуть додаткові автобуси.

Станом на початок року 30 міських автобусів обладнали терміналами, щоб пасажири могли оплатити проїзд банківською карткою.

Також нагадаємо, що директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко нещодавно звернувся до жителів міста з проханням повідомляти про випадки, коли в автобусах не працюють кондиціонери.

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

