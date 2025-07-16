Директор «Миколаївпастранс» просить повідомляти містян, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Миколаївців просять повідомляти про несправні кондиціонери в автобусах. Архівне фото: МикВісті

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко звернувся до жителів міста з проханням повідомляти про випадки, коли в автобусах не працюють кондиціонери.

Звернення він опублікував на своїй сторінці в соціальних мережах.

Він зазначив, що у підприємства є технічні труднощі — частина автобусів взагалі не обладнана кондиціонерами (це стосується старих моделей), а в інших система охолодження виходить з ладу саме в спекотні дні.

«Наші механіки щодня працюють над тим, щоб підтримувати транспорт у справному стані, але спека — справжнє випробування для техніки», — зазначив Дмитро Тесленко.

Щоб допомогти у вирішенні проблеми, містян просять повідомляти у разі, якщо кондиціонер у салоні не працює. У зверненні бажано вказати:

номер маршруту;

час поїздки;

бортовий номер автобуса (якщо є можливість його зафіксувати).

«Ми не сидимо склавши руки: ремонтуємо, перевіряємо, оновлюємо техніку, наскільки дозволяє бюджет. Ми не економимо, а робимо все для ваших комфортних поїздок», — додав директор.

Нагадаємо, 17 червня, в одному з міських автобусів Миколаєва під час поїздки померла жінка похилого віку.