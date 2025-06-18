У Миколаєві в міському автобусі померла пасажирка

У Миколаєві в автобусі померла літня жінка. Архівне фото: МикВісті

У вівторок, 17 червня, в одному з міських автобусів Миколаєва під час поїздки померла жінка похилого віку.

Про інцидент повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївпастранс».

«На жаль, незважаючи на оперативне прибуття швидкої допомоги, врятувати пасажирку не вдалося. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким покійної», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває з’ясування обставин події. Працівники «Миколаївпастранс» співпрацюють із відповідними службами та надають усю необхідну інформацію.

У підприємстві також закликали містян утриматися від поширення неперевіреної інформації та чуток.

Нагадаємо, вранці 12 червня в Миколаєві внаслідок аварії загинула 58-річна жінка.